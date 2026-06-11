Burgos compromete 4,8 millones para optar al 2% Cultural que permita culminar el Monasterio de San Juan

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno ha dado un nuevo paso para intentar culminar la rehabilitación del Monasterio de San Juan. La Junta de Gobierno aprobó un compromiso de financiación plurianual para asumir la parte municipal de la segunda fase del proyecto. La actuación, que está valorada en 8.125.000 euros, permitirá completar la transformación del histórico conjunto e incluye el Museo Marceliano Santa María.

La decisión responde a una exigencia del Ministerio de Vivienda para que el proyecto pueda concurrir a la convocatoria de ayudas destinadas a la conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico español, conocidas como el 2% Cultural. La administración estatal exige a los solicitantes acreditar previamente la disponibilidad de recursos para asumir la parte de financiación que no cubra la subvención.

Según explicó la portavoz municipal, Andrea Ballesteros, el compromiso aprobado garantiza que se incorporará en los presupuestos de 2027 y 2028 los créditos necesarios para ejecutar la actuación. De esta manera, acredita su capacidad para asumir aproximadamente el 60% de la inversión total, mientras que el 40% restante se financiaría a través de la ayuda estatal solicitada.

El coste se repartiría entre las dos administraciones a razón de 4,8 millones que aportaría la ciudad en los siguientes ejercicios, mientras que la ayuda sería del entorno de los 3.250.000 euros. Aunque la ayuda todavía no ha sido concedida, el compromiso financiero era un requisito imprescindible para poder concurrir a la convocatoria.

La segunda fase del proyecto se desarrollará en el ámbito que ocupa actualmente el Museo Marceliano Santa María y permitirá completar la rehabilitación integral del antiguo monasterio. El proyecto de ejecución ya ha sido redactado por el estudio MADE.V Arquitectos, ganador del concurso de ideas, y entregado al Ayuntamiento de Burgos, por lo que la actuación se encuentra preparada para avanzar en cuanto se resuelva su financiación, según comentó Ballesteros.

La rehabilitación de San Juan se dividió en dos etapas. La primera corresponde a la recuperación y pavimentación del espacio de la antigua iglesia, unas obras que se encontraban en ejecución hasta que la aparición de restos arqueológicos obligó a replantear parte de la intervención y provocó retrasos en el desarrollo de los trabajos. Más tarde, la empresa adjudicataria, Construcciones Ortega, solicitó la rescisión unilateral del contrato de obras, una cuestión que todavía no está resuelta administrativamente para volver a sacar a concurso la parte de las actuaciones que quedan por concluir. Los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo están trabajando para poder dar ese paso.

La segunda fase constituye la actuación de mayor envergadura económica y permitirá dotar de contenido cultural a una parte relevante del conjunto histórico declarado Bien de Interés Cultural. Uno de los elementos más singulares del proyecto ganador es que se creará un gran atrio en la entrada, que se hará por la zona de la puerta lateral que ahora se utiliza para acceder al claustro sobre el que se construyó la cúpula que formó parte de una actuación anterior.