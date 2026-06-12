Así ha sido la multitudinaria jira del Parral en la Quinta. Búscate en nuestras fotos

Miles de burgaleses se acercaron hasta la Quinta para disfrutar de la jira del Parral.Oscar Corcuera

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Un año más miles de burgaleses se acercaron hasta el parque de la Quinta para disfrutar de la tradicional jira del Parral con amigos y familia. Si ya en los años anteriores los burgaleses celebraban la festividad por todo lo alto, ayer se batían todos los récords en este escenario que acoge por tercer año consecutivo la tradicional cita. «Está hasta arriba de gente». Sin duda esa fue una de las frases más escuchadas a quienes hablaban por teléfono o en corrillo.

La climatología también acompañó sin el calor excesivo del pasado 2025 y los burgaleses acudieron a celebrar junto a las peñas uno de los días más especiales del calendario festivo burgalés. Mayores, jóvenes y niños disfrutaron, cada uno a su manera, de los pinchos de 'chori', 'morci', tortilla y morro, entre otros muchos.

«Es la mejor fiesta de Burgos, sin ninguna duda», asegura Lucía, que acompañada por cuatro amigas más se dispone a buscar sitio en la barra de la peña Los Gamones para disfrutar «de unos ‘cachis’ de calimocho y de unos pinchos de morcilla».

Detrás de la barra todo es alegría y ajetreo. «No paramos desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde», asegura uno de los integrantes de la Peña Fátima. «Cada año esperamos este día con mucha ilusión y muchas ganas de celebrar», añaden.

Buenas viandas, música y reencuentros son los grandes protagonistas de una jornada en la que las treinta y siete peñas participantes tienen todo perfectamente organizado para recibir a los miles de burgaleses que se acercaron a la campa de la Quinta para disfrutar de la jornada después de la procesión del Curpillos celebrada en el barrio de las Huelgas.

El montaje arrancaba la jornada anterior, pero el viernes el madrugón es obligatorio para recibir los suministros de carne y bebidas y tener todo listo antes de que lleguen los primeros «visitantes». «Es un día de mucho trabajo pero también de mucha fiesta y de ganancias, especialmente si acompaña el tiempo, como es el caso», apuntan desde la peña Los Calores.

Bebida en mano, cientos de jóvenes celebran el final del curso escolar. Algunos de ellos con la PAU recién terminada afrontan el que seguramente sea uno de los mejores veranos de su vida. Es el caso de Marta y Sofía. «Personalmente creo que la fiesta del Parral es una de las más esperadas por los jóvenes de Burgos», aseguran y señalan que ya están impacientes porque «lleguen las fiestas de Burgos». Por delante ya tienen en mente «un verano lleno de planes con viajes con amigos y familia y algún que otro festival» y «las fiestas del pueblo, que no nos las perdemos nunca».

Unos metros más allá, un par de familias con niños se juntan a la sombra de un árbol para disfrutar de unos pinchos de morro mientras los más pequeños se mojan con pistolas de agua. «A nosotros lo de la fiesta intensa se nos acabó hace unos años. Ahora que tenemos hijos venimos de otra forma. Más tranquilos», señala Daniel entre risas y las miradas cómplices de sus amigos.

Julia y su marido disfrutan del día junto a dos matrimonios más. «Siempre y cuando no nos hayamos ido de vacaciones venimos a tomar unos pinchos a la fiesta del Parral, pero no pasamos mucho tiempo porque hay mucha gente».

Manolo es uno de los responsables del disfrute de la gente y es que a los mandos de una parrilla prepara morro y morunos con auténtico brío. «Está siendo un día estupendo porque no hace un calor asfixiante como el año pasado», señala. «Para los burgaleses y especialmente para los peñistas este día es muy importante».

Pasadas las tres de la tarde, la inmensa mayoría sigue volcada en disfrutar del día, las buenas viandas y la gran compañía. «Es un día para celebrar y para disfrutar. El más esperado del año», afirma Diego mientras todos sus amigos asienten y vitorean sus palabras.

Ya fuera del recinto, varios burgaleses pasean entre los puestos del mercadillo ambulante instalado en la calle Cartuja de Miraflores. La mayoría de los comerciantes que asisten al Curpillos viene de fuera de Burgos, aunque también hay puestos para los locales. María es una de las comerciantes. «La Quinta está resultando muy buena opción. Hay más espacio y es más cómodo para los clientes. La gente está muy animada y siempre compran cosillas, especialmente para los más pequeños».

Trabajo

Para otros tantos, esta fiesta significa trabajo. Y es que al margen de los peñistas, decenas de voluntarios se encargaron de atender a los burgaleses y de mantener lo más limpio posible el entorno natural. Protección Civil, de la mano de profesionales sanitarios, fue la responsable de atender las diversas incidencias sanitarias que se produjeron a lo largo del día como consecuencia sobre todo del calor y de la ingesta de alcohol. También los bomberos se turnaron para estar presentes en el parque durante toda la jornada, así como diversos efectivos de la Policía Local y Nacional.

La alegría y las ganas de celebrar fueron el denominador común de la jornada. Sin apenas incidentes, los burgaleses hicieron de la Quinta, en este 2026, una fiesta para recordar. A buen seguro que muchos ya tienen la vista puesta en la próxima edición.