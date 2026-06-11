Vox reclama devolver protagonismo a Las Huelgas en el Curpillos y devolver la jira a este barrio

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Vox plantea de cara al Curpillos de 2027 reforzar la vinculación de esta tradición burgalesa con el barrio de Las Huelgas y recuperar el protagonismo del entorno histórico en una de las celebraciones más arraigadas de Burgos. Así lo defendió el portavoz municipal de la formación, Fernando Martínez-Acitores, en vísperas de la festividad burgalesa.

El edil recordó que el Curpillos nació ligado al Monasterio de Las Huelgas y a la conmemoración de la victoria de las Navas de Tolosa de 1212, una tradición que calificó de histórica, religiosa, militar y patrimonial. Aunque asumió que la jira popular continúe celebrándose en La Quinta mientras el Parque del Parral se recupera de las obras ejecutadas por Patrimonio Nacional, advirtió de que el traslado no debe restar protagonismo al barrio donde se encuentra el origen de la fiesta.

Martínez-Acitores reconoció que ve complicado que la jira regrese al interior del Parral debido a la nueva configuración del parque, aunque defendió estudiar alternativas en el entorno de Las Huelgas. Entre las posibilidades citó espacios próximos al monasterio o los viales situados en las inmediaciones del parque, opciones que, a su juicio, permitirían recuperar parte del vínculo histórico de la celebración con el barrio. Según desveló, antes de que el Ayuntamiento se decantase por el traslado a La Quinta, se contemplaron posibilidades en ese entorno, pero fuera del parque.

Desde Vox Burgos recordaron que el pasado mes de febrero presentaron en el Pleno municipal una proposición que fue aprobada para impulsar la mejora y puesta en valor de Las Huelgas. Entre las medidas incluidas figuraban la restauración del adoquinado del entorno del monasterio, la mejora de accesos, iluminación y señalización, el apoyo al comercio de proximidad y actuaciones para combatir el vandalismo, además de un apartado específico destinado a reforzar el papel del Curpillos como motor cultural y social del barrio.

La formación considera que ese acuerdo debe empezar a materializarse ya con vistas a la edición de 2027. Para ello propone desarrollar una programación complementaria en Las Huelgas que incluya ambientación castellana, talleres, exposiciones, narraciones orales, juegos populares y la participación de asociaciones y colectivos locales. El objetivo, según explicó el portavoz, es reforzar el carácter identitario de la celebración y estrechar el vínculo entre la ciudadanía y el patrimonio histórico del entorno.

Incluso plantea estudiar una reorganización de los actos para diferenciar claramente la vertiente tradicional de la fiesta de la gran concentración festiva que actualmente se desarrolla en La Quinta. Martínez-Acitores sugirió que, de quedarse la celebración popular en La Quinta, podrían explorarse fórmulas para potenciar las actividades vinculadas a Las Huelgas el propio día del Curpillos y mantener la gran celebración popular en otra jornada posterior, el sabado.

Barracas y fiestas San Pedro

Por otro lado, el portavoz de Vox mostró el respaldo de su grupo a la posibilidad de que las barracas regresen este mismo año al polígono docente, junto al río Vena, una ubicación que, recordó, acogió el ferial durante 16 años. A su juicio, el equipo de Gobierno debe apostar por esta alternativa si quiere garantizar la presencia de las atracciones en las próximas fiestas de San Pedro y San Pablo. Lo curioso es que hizo esta afirmación varias horas antes de que se emitiera una nota de prensa desde el Ayuntamiento de Burgos en la que se planteó ese cambio de ubicación.

El edil consideró que la situación actual de la organización de la programación es consecuencia de una falta de planificación municipal y sostuvo que el Gobierno local "ha llegado tarde" a la organización de varios aspectos de las fiestas, como los fuegos artificiales, las barracas o la oferta gastronómica. No obstante, insistió en ofrecer el apoyo público de Vox a la solución del polígono docente como vía para evitar que Burgos se quede sin barracas este año.