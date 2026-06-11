Todo listo para el Curpillos. Estos son los números del Parral 2026

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Todo listo para una nueva edición de la Jira del Parral en el parque de la Quinta. Todo está dispuesto para este viernes más de 35.000 personas disfruten del inicio del periodo festivo en la ciudad de Burgos. El Curpillos pivota entre el entorno del Monasterio de las Huelgas, donde se lleva a cabo la fiesta más tradicional, y el Parque de la Quinta donde las peñas se concentrarán desde primera hora de la mañana para empezar a servir más de 8.000 kilos de carne, mas de 2.000 tortillas y caldo en forma de agua, refrescos, sidra, cerveza, vino o calimocho. No se pueden servir bebidas por encima de los 18 grados de alcohol en la barra de las peñas.

La cita mueve a más de 35.000 personas como mínimo porque «parece que acompañara el buen tiempo y eso siempre mueve a más gente y a los burgaleses les gusta porque es como el inicio del periodo festivo y se coge con muchas ganas», señala el presidente de la Federación de Peñas, Fajas y Blusas, Miguel Santamaría. A través de la entidad se centralizan algunas compras para las 35 peñas y un grupo de danzas que montan caseta en el Parral.

Las compras de morcilla son un ejemplo. Se realiza la compra entre la Federación y la IGP Morcilla de Burgos y luego se reparte entre las peñas. Calculan que se servirán 3.000 kilos vinculados al sello burgalés. Además se prepararán 3.000 kilos de chorizo, otros 2.000 de morro y se servirán hasta 2.000 tortillas precocinadas y elaboradas al momento. Luego ha propuestas diferentes por peñas que se encargan de promocionar entre sus usuarios y en redes sociales: perritos calientes, bolitas de pollo....

La federación también se encarga de la compra del menaje, todo sostenible y vasos reutilizables. En los productos que se recogen peña a peña es la entidad la que recibe las diferentes ofertas de los distribuidores para que luego, cada agrupación, realice su compra. también recoge las ofertas de los diferentes distribuidores para los productos a servir que se hace llegar a las peñas para realizar sus compras. «Con esta organización se mantienen los mismos precios para todos, pero todo está ya listo y esperamos que todo vaya bien», señalan.

La organización de cada caseta es individual. Cada peña se organiza su puesto en base a unas reglas comunes de seguridad, gestión sostenible de los residuos y medidas de higiene como la separación del personal de barra del de cocina. En total será 1.600 los peñistas que pasarán en algún momento del día a trabajar y colaborar. Se establecen turnos de mañana y tarde o intervenciones y apoyos puntuales.

15 peñas alcanzan el tope de asociados

Esta es la fiesta que más se identifica con las peñas de la ciudad e Burgos. Una tradición que lejos de sufrir un descenso, gana adeptos entre los más jóvenes. «Este año ya somos 14.000 peñistas, cada año crece un poco más y ya hay peñas que han tenido que poner tope para nuevos socios porque sino es ingobernable y porque, al final, la esencia es la de un grupo que se junta, se conocen y conviven en actividades diferentes de entretenimiento durante todo el año», reflexiona Santamaría.

La gran parte de todos ellos esperan que la próxima edición de la Jira del Curpillos pueda celebrarse en la Quinta. «Vamos a disfrutar este año, pero la gran mayoría de las peñas, 30 de 36, no se quieren mover de la Quinta por ubicación pero, para mí, por seguridad porque en el Parral no tienes por donde salir si hay alguna emergencia en cambio en la ubicación actual tienes muchas salidas para evacuar a la gente, el movimiento de ambulancias de los servicios de seguridad o de limpieza...».

Dj, música ligera y actividades infantiles

Además de la actividad de las peñas y las barras, se han preparado actividades de ocio en la zona del parque de calistenia. Hay un parque infantil que ha dispuesto Caja Laboral íntegramente que estará activo desde las 12 a las 17 horas. Después, por la tarde, se propone la actuación de El trío Paradise, que ofrecerá música ligera para disfrutar de una tarde de baile pensando en los visitantes de mediana edad.

Para los más jóvenes vuelven a adueñarse del espacio musical un dj, aunque no repite Zelmar tras la polémica política generada el año pasado. El denominado Parral Fest contará con sesiones continuas desde las 13.30 hasta casi las 20 horas de la tarde que protagonizarán Nacho Moreno, Crisrax, Pasku, D4nicxam, Alvin, DJ Calvo, DJ Meri, 2kar, Saezz, Hugo Fraile y Koddy Petroni.