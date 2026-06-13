La resaca del Curpillos: 92 personas atendidas en el hospital de campaña y 20 toneladas de basura recogida

Estado del parque de la Quinta, tras la jornada festiva del Curpillos.

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Curpillos es la fiesta popular más multitudinaria de Burgos. Varios miles de personas se reunieron para la jira en la Quinta este viernes y hoy toca hacer repaso de las incidencias registradas y también de las labores de limpieza para devolver a su estado original este espacio natural.

Desde el Ayuntamiento de Burgos se informa de que a lo largo de toda la jornada festiva, los servicios sanitarios desplegados en el hospital de campaña, ubicado en Las Veguillas, junto a Protección Civil y Bomberos, atendieron a un total de 92 personas.

El consumo excesivo de alcohol fue la causa principal por la que se requirió la ayuda de los servicios de emergencia, con hasta 70 personas asistidas, mientras que otras 22 necesitaron ayuda por contusiones, cortes y quemaduras.

Durante la jornada festiva fue habitual el trasiego de las ambulancias hasta las urgencias del Hospital Universitario de Burgos, porque se registraron hasta 22 traslados. Estas personas primero fueron atendidas en el centro operativo de emergencias y se confirmó que requerían su traslado al hospital al no remontar la recuperación.

La incidencia más grave fue la registrada por un joven que sufrió un golpe en la cabeza, tras ser manteado por un grupo de amigos. Acabó cayendo al suelo y necesitó ayuda sanitaria por las lesiones sufridas.

En cuanto al operativo de limpieza, los equipos de Urbaser han recogido 20 toneladas de basura en el parque de la Quinta. Este es el resumen, pero han sido necesarias muchas horas de trabajo, operarios y maquinaria. El operativo estuvo desplegado durante toda la jornada festiva para ir vaciando papeleras y contenedores, según se iban llenando. Se formaron tres equipos con 10 personas. Y tras el concierto con DJ, se amplió el operativo con la incorporación adicional de 3 vehículos y dos recolectores de carga trasera con otros 10 operarios.

En el recinto se instalaron 13 contenedores de vidrio, 150 cubos y 35 cajas para fracción resto. Esta mañana se han incorporado adicionalmente 3 vehículos y 2 recolectores de carga trasera con otros 10 operarios.

El sábado postfiesta ha requerido más personal y maquinaria porque además del recinto se revisan todas las zonas periféricas como los alrededores del Plantío, las zonas de paso del río y sus márgenes.

A lo largo de todo el operativo de limpieza, tanto en los trabajos previos como durante la jornada del viernes y este fin de semana, se han incorporado 162 operarios en 4 turnos y 44 vehículos entre camiones cisterna, barredoras, vehículos ligeros, camiones de carga y de lavado.

Las labores de limpieza de choque de este sábado continuarán con otras más exhaustivas desde el lunes con una brigada con dedicación exclusiva a la limpieza de la Quinta para recoger residuos más pequeños, tipo pequeños plásticos o colillas, para dejar la zona lo mejor posible para el disfrute de los burgaleses en la naturaleza. También se ha previsto que las peñas de Burgos organicen una edición 'extra' del programa 'Basuraleza' para repasar todo el parque.