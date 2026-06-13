Así ha sido el arranque de la temporada en las piscinas de El Plantío. Calor y afluencia discreta

instante del primer día de apertura de las piscinas de verano de El Plantío.SANTI OTERO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Arranca la temporada de bañador y crema solar. Las piscinas de verano de El Plantío han abierto sus puertas y algunos burgaleses han aprovechado para arrancar su fin de semana a remojo. La instalación adelanta un día su apertura respecto al año pasado y lo hace como principal espacio par refrescarse mientras continúan las obras de las piscinas de San Amaro.

Habitualmente, San Amaro y Capiscol son las encargadas de dar el pistoletazo de salida al verano burgalés una semana antes. Sin embargo, las actuaciones en San Amaro han obligado a modificar el calendario tradicional.

A pesar de la buena temperatura y el clima ideal para arrancar el verano, las piscinas de El Plantío abrieron sus puertas a la temporada estival con una tímida llegada de público. Aunque el calor invitaba a darse el primer chapuzón del año, los bañistas se lo tomaron con calma durante las primeras horas, dejando una estampa mucho más tranquila de lo habitual para un día de inauguración.

Marta ha sido una de las primeras burgalesas en acudir al Plantío. Juntos a sus dos hijos y una amiga disfrutó de una jornada de piscina. ««Es una pena que San Amaro se retrase por las obras porque suele ser la piscina a la que vamos por proximidad, pero entiendo que si la Junta exigía los arreglos, había que hacerlos.», señala y añade que «lo importante es que tenemos esta alternativa fantástica a los días de calor en El Plantío mientras terminan allí».

La apertura de El Plantío ha sido bien recibida entre los usuarios, especialmente ante las buenas temperaturas, aunque no haya sido con el edificio principal rehabilitado. Cabe recordar que en noviembre de 2025, el equipo de Gobierno aprobó los pliegos de condiciones para la remodelación de su edificio central, un proyecto que salió a contratación con un presupuesto base de licitación de 1.618.426,52 euros. Esta intervención supondrá la tercera fase de la reforma integral de El Plantío, tras la renovación del vaso familiar y la mejora de los vestuarios.

«Es el espacio más deteriorado de todas las piscinas y es necesario que se pongan manos a la obra ya», apunta Julio, otro de los usuarios de la piscina municipal, quien lamenta, especialmente «el mal estado de la fachada en la zona del bar».

San amaro

En lo que se refiere a las piscinas de San Amaro, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, explicó en su momento que las obras no podían posponerse hasta septiembre. La Junta de Castilla y León había advertido que la instalación no podía reabrir sin ejecutar antes estas actuaciones, ya que afectan a un elemento imprescindible para garantizar el correcto funcionamiento de la piscina.

En este sentido, esta misma semana y a través de sus redes sociales, el Consistorio anunciaba que se decidía adelantar la fecha de apertura del Plantío mientras indicaba que las obras de las piscinas de San Amaro «avanzan a muy buen ritmo», a la vez que se indicaba que en «próximas fechas» se anunciará su apertura. Un apertura que previsiblemente y, tal y como apuntan fuentes municipales, podría llegar a finales de este mes de junio o a inicios de julio.