Burgos autoriza 26 barras de calle para las fiestas de San Pedro y San Pablo

Preparación de las barras en la calle de los establecimientos de hostelería de Burgos, en las fiestas de 2025.SANTI OTERO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La iniciativa ‘Sampedros de calle’ ganará presencia en las fiestas de año, a partir del próximo 27 de junio. Este es el cuarto año consecutivo en el que la hostelería podrá sacar sus barras a la calle con la idea de animar distintos espacios y se ha conseguido ampliar la participación hasta los 26 establecimientos.

La propuesta, impulsada por la Federación de Empresarios de Hostelería de Burgos, permitirá a los negocios ampliar su actividad al exterior de los locales durante toda la semana festiva.

Los 26 locales ya tienen el permiso concedido para montar las instalaciones temporales entre los días 27 de junio y el 3 de julio, con un horario amplio, entre las 11.00 horas y la 1.30 de la madrugada. La previsión es que durante esas jornadas festivas los establecimientos puedan ofrecer alguna programación complementaria con actuaciones musicales, en especial sesiones de DJ o la participación de charangas.

El Ayuntamiento de Burgos tramita una autorización excepcional para que los establecimientos puedan instalar barras en la calle y servir consumiciones en espacios públicos, una práctica que con carácter general está prohibida fuera de este tipo de celebraciones populares.

La mayor concentración de barras volverá a localizarse en el centro histórico, especialmente en las calles Llana de Afuera, Laín Calvo, Fernán González y La Paloma, así como en la plaza Huerto del Rey, plaza Mayor, Huerto del Rey y plaza de la Libertad. En calle Calzadas y plaza de Bernardas, también hay algunos locales que disponen de autorización.

La iniciativa cuenta con la participación de bares de tapas, así como establecimientos de ‘tardeo’, como los de la zona de la Flora.

El crecimiento de la participación confirma la consolidación de una iniciativa que la hostelería burgalesa puso en marcha en 2023 y que el pasado año reunió a 23 establecimientos. Entonces, además de las barras exteriores, los organizadores ya apostaron por complementar la oferta con actuaciones musicales y otras actividades para dinamizar las calles durante las fiestas.

Las autorizaciones municipales incluyen varias condiciones de obligado cumplimiento. Los hosteleros no podrán vender bebidas alcohólicas de más de 18 grados en las barras exteriores ni servir alcohol a menores de edad. Tampoco estarán permitidas promociones que fomenten el consumo abusivo mediante descuentos o sorteos.

Además, todas las consumiciones deberán servirse en recipientes compostables y los establecimientos serán responsables de la limpieza «exhaustiva» del espacio ocupado y de su entorno inmediato.

El informe municipal también recuerda que la elaboración de alimentos deberá realizarse en el interior de los establecimientos y no en la vía pública por cuestiones de seguridad alimentaria.

Para los establecimientos que cuenten con licencia de terraza, la barra deberá estar acotada a la superficie asignada al espacio autorizado y, si no tienen esa licencia, deberán cumplir los requisitos exigibles de accesibilidad y seguridad.

Por otro lado, los hosteleros también han solicitado la ampliación del horario de apertura de sus establecimientos para acompañar la mayor presencia de gente en la calle para disfrutar de las actividades que se programen. En estos momentos, a pocos días del inicio de las fiestas, cuentan con una hora más de apertura para los días 26, 27, 30 de junio, así como del 1 al 4 de julio. Mientras, el 28 y 29 contarán con dos horas más habilitadas para el negocio.

La oferta gastronómica

Esta semana se conocerá la participación de la hostelería en otras actividades cuya organización ha corrido a cargo del área de Festejos del Ayuntamiento de Burgos. Se trata de la feria de tapas, en el paseo de la Sierra de Atapuerca, la feria de food trucks, en el paseo de la Isla, así como los contenedores de los Cuatro Reyes.

Así, se publicaron unas bases el pasado 29 de mayo, que se corrigieron a los pocos días. El Ayuntamiento de Burgos cambió por «interés público» el plazo de presentación de las ofertas, que se amplió del 15 al 17 de junio. En cuanto al periodo de actividad, se permitirá abrir los espacios gastronómicos desde el 26 de junio hasta el 4 de julio, cuando en las primeras publicadas aparecía desde el 27 hasta el 3. A partir del 23 de junio, se concretará también la adjudicación de las barras de los conciertos en Santa Teresa y en el parque del Hangar, donde se desarrolla la programación de los escenarios Céntrico y Excéntrico, respectivamente.