El PP activa el proceso para instalar las barracas en el polígono docente del Vena

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Después de que el equipo de Gobierno confirmará el regreso de las barracas al polígono docente de Río Vena, hoy se ha activado el proceso para la instalación de las atracciones de cara a las próximas fiestas de San Pedro y San Pablo y las nuevas bases ya están publicadas en la web municipal.

El planteamiento general «mantiene las mismas características estructurales que ya se aplicaron en el año 2019», buscando repetir un modelo que ya es conocido por el sector y los ciudadanos, tal y como señaló el concejal de Festejos, César Barriada.

El plano de distribución del recinto será idéntico al de ediciones anteriores, asegurando la continuidad del diseño del espacio. Los feriantes interesados en participar en las fiestas de este año «dispondrán de un plazo de cinco días, concretamente del 15 al 19 de junio a mediodía, para presentar formalmente sus propuestas y optar a una de las plazas ofertadas», avanzó el concejal.

Se mantiene la instalación de las atracciones en las calles Eloy García de Quevedo y Francisco de Vitoria. En total, la distribución contará con 18 atracciones infantiles, 15 para adultos y 29 casetas. «El periodo oficial de actividad será del 27 de junio al 5 de julio pero será obligatoria la estancia para todas las atracciones del 27 de junio al 3 de julio», avanzó el concejal.

En este sentido, Barriada señaló que «si los feriantes tienen otros compromisos, contarán con los días 4 y 5 de julio para la recogida y desmontaje de las instalaciones siempre fuera del horario de apertura de la feria».

Con el objetivo de garantizar el descanso de los vecinos de la zona, se han establecido unos nuevos horarios de cierre. Las atracciones podrán abrir a partir de las 17.30 horas y prolongarán su actividad hasta las 2:30 de la madrugada en las vísperas de festivos, mientras que el resto de los días deberán cerrar a las 2 horas. Además, se ha pactado una medida de «ruido cero» que «obligará a apagar la música por completo a partir de la una de la madrugada, una regulación que el sector de los feriantes ha considerado correcta y asumible», señaló Barriada.