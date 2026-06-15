El PP invita a tres pirotécnicas a participar en las fiestas para salvar las sesiones de fuegos artificiales

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Las bajas de empresas pirotécnicas para los fuegos artificiales de los festejo debido a problemas con los seguros han hecho que el equipo de Gobierno trabaje en otras opciones para garantizar las sesiones de las fiestas de San Pedro y San Pablo.

Así las cosas, el concejal de Festejos, César Barriada, avanzó que «a lo largo de la mañana de hoy se publicará una invitación negociada sin publicidad dirigida a tres empresas de pirotecnia». Con este movimiento, el equipo de Gobierno busca desatascar la situación tras los contratiempos sufridos en el proceso de licitación inicial abierto en mayo, que amenaza con dejar las fiestas sin uno de sus grandes atractivos.

A pesar de la urgencia del procedimiento y del cambio de estrategia, las bases del contrato no cambian. Se mantiene el pliego técnico y las exigencias económicas originales pero, tal y como explicó el edil popular, «ninguna de las tres empresas que reciben la invitación formal ha participado en los intentos de contratación previos para estas fiestas».

El plan inicial se mantiene sobre la mesa, barajándose un margen de entre uno y cuatro disparos para cubrir los días clave de la semana de festejos burgaleses. Con esta medida de negociación directa, el equipo de Gobierno se muestra «optimista» y confía en «cerrar los contratos de manera inminente», aseveró Barriada.