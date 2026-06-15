Éxito de la jira del Curpillos en La Quinta: Las peñas se muetran «muy satisfechas» con el resultado de la celebración

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Muy satisfechos». El concejal de Festejos, César Barriada, junto a los representantes de la Hermandad de Peñas, Sociedades y Casas Regionales, Miguel Santamaría y José Manuel Carbonell, han calificado de manera «muy positiva» la celebración de la tradicional Jira del Curpillos en el parque de la Quinta. Las valoraciones generales dejan una «alta satisfacción» en lo organizativo, aunque se confirma que el debate sobre la ubicación del festejo de cara a los próximos años sigue completamente abierto.

Los representantes de las peñas y el propio Ayuntamiento han coincidido en que «el desarrollo de la jornada cumplió con creces las expectativas operativas». Así, Carbonell y Santamaría mostraron su «total satisfacción» con el abastecimiento y la logística de suministros durante toda la jornada, y afirmaron que «se superó la asistencia de años anteriores».

Los portavoces de las peñas también pusieron en valor la «buena colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que garantizaron una jornada festiva sin incidentes destacables» y «el contingente de 100 peñistas que se va a desplegar este miércoles en la zona para apoyar las labores de limpieza y acondicionamiento del espacio».

Ahora el mayor interés vuelve a ser el futuro emplazamiento del festejo. Tras la finalización de las obras en el Parque del Parral y los tres años de celebración provisional junto al Plantío, las opiniones se dividen entre mantenerse el Parque de la Quinta o regresar al emblemático Parque del Parral.

Si bien la postura de las peñas «tiene que volver a ser debatida en asamblea», tal y como señaló Miguel Santamaría, en la última cita de estas características, el portavoz recuerda que «de las 36 peñas, 30 votaron a favor de quedarse en la Quinta por cuestiones de seguridad».

Quien no avanzó su postura fue el concejal de Festejos, pero sí recordó que la consulta ciudadana realizada por el Consistorio hace un año «arrojó un resultado opuesto, el deseo mayoritario de los burgaleses de regresar al Parral».

Próximos pasos

Ante este escenario de división de opiniones entre la comodidad y la seguridad valorada por las peñas en La Quinta y el arraigo tradicional del público por El Parral, el concejal de Festejos quiso mantener la prudencia. Barriada aseguró que desde el Ayuntamiento «se estudiará y se valorará todo» antes de tomar una decisión en firme para el próximo año, buscando el «consenso entre la seguridad de los participantes y el peso de la tradición local».