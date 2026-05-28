Las obras de emergencia asociadas al incendio de las cocheras superan los 5 millones

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Las obras de emergencia asociadas al incendio de las cocheras municipales de autobuses, como la demolición de la nave más dañada, el acondicionamiento de un solar para utilizarlo como aparcamiento y la instalación de una estación de carga rápida de gas natural comprimido, ya están contratadas.

La Junta de Gobierno acaba de dar cuenta de las adjudicaciones a distintas empresas por un importe que, finalmente, excederá los cinco millones de euros (5.068.649 euros), aunque de inicio se había previsto que serían necesarios alrededor de 4 millones para desarrollar las actuaciones más urgentes, según la información que trasladó la alcaldesa, Cristina Ayala, hace pocos días.

En concreto, la portavoz municipal, Andrea Ballesteros, desgranó contrato a contrato, tras la reunión semanal del equipo de Gobierno. El más cuantioso es el adjudicado a la empresa Javier Herrán para la demolición de la nave más afectada por el fuego, así como la consolidación de la zona del taller. Salió a licitación por 900.000 euros, pero se firmará por 2.137.929 euros con un plazo de ejecución de siete meses.

Otra de las actuaciones más urgentes es el acondicionamiento de un solar contiguo a las cocheras municipales de la carretera Poza con el objetivo de destinarlo a aparcamiento de los autobuses. El presupuesto que se estimó de inicio era de 1,5 millones de euros, pero se adjudicó por 1.638.208 euros. La empresa Construcciones Jacinto Lázaro será la que desarrolle los trabajos para que puedan estacionar medio centenar de vehículos con un plazo de ejecución de 5 meses.

El tercero de los contratos adjudicados en la reunión de este jueves fue el de suministro e instalación de una estación de gas natural comprimido de carga rápida para el abastecimiento de la flota llegada desde Madrid, que utiliza este sistema para el combustible. En este caso, se firmará con la empresa AGAS 21, que contará con cinco meses para desarrollar los trabajos. Para esta actuación se había previsto una partida de 800.000 euros y se adjudicó por 1.292.512 euros.

A estas actuaciones hay que sumar la licitación de las máquinas de cobro y geolocalización de los autobuses para instalar en los autobuses cedidos por Madrid y el minibús de Segovia, cuyo coste se cifró en otros 800.000 euros.