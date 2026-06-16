Vox Burgos califica de «decepción y prepotencia» el tercer año de mandato de Cristina Ayala

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Un año de decepción y prepotencia». Así calificó el portavoz del grupo municipal de Vox, Fernando Martínez- Acitores, el tercer año de mandato de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala. En su análisis, el concejal fue especialmente crítico con la «situación económica preocupante que atraviesa la ciudad» y cuya mejora «está supeditada actualmente a una autorización excepcional del Ministerio de Hacienda». Todo ello «a pesar de que la alcaldesa rechaza las acusaciones de alarmismo», lamentó.

Según el portavoz, si finalmente se otorga este permiso, «algo que el PP da por hecho», llegará «condicionado a un plan económico-financiero que obligará a realizar severos ajustes tanto en los ingresos como en los gastos municipales».

Para Martínez-Acitores, el curso político también ha estado fuertemente marcado por la actividad de las comisiones de investigación. «El desarrollo de estas sesiones ha dejado patente que en el equipo de Gobierno se han dado situaciones y formas de actuar que no fueron correctas», criticó.

En este aspecto, también se mostró crítico con «el caso Suárez», en referencia a «la adjudicación de contratos públicos desde el Ayuntamiento a una empresa en la que tiene participaciones el concejal y actual presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez». «Es incomprensible que luego se haya querido hacer un reglamento para proteger a los concejales», aseveró.

Uno de los puntos más criticados por el concejal de Vox ha sido el «reiterado incumplimiento del pacto de Gobierno con Vox», especialmente en lo relativo a la última modificación presupuestaria. El portavoz recordó que su formación dio un voto favorable «condicionado a una serie de acuerdos» que, según critica, «fueron desautorizados ese mismo día por el propio vicealcalde».

Como ejemplos de «esta falta de sintonía y lealtad», citó la gestión del ambigú del Paseo de la Isla o el anuncio de construcción del túnel en la calle Santander, cuando «había sido una de nuestra líneas rojas para su aprobación». «Es un Gobierno que no es de fiar», aseveró Martínez-Acitores, al tiempo que recordó además que «este es el segundo presupuesto consecutivo, en apenas dos años de mandato, que el PP se ve obligado a aprobar mediante el mecanismo de la cuestión de confianza».

Precisamente el proyecto del túnel de la calle Santander ha merecido un capítulo aparte en el balance del portavoz. Lo que iba a ser la «gran apuesta» del mandato y que se vendió a los ciudadanos «como un fasto, con fiestas al más puro estilo Hollywood y gastando sin conocimiento de la oposición», ha quedado, según Vox, «absolutamente olvidado».

Martínez-Acitores sostiene que la obra es ahora «imposible» tras el grave incendio sufrido en las cocheras de autobuses urbanos, pero «es solo una muestra de los problemas continuos que arrastra la ciudad en materia de infraestructuras». Así puso como ejemplo algunos «espacios en los que se ha hecho poco o nada» como «el edificio de Relaciones Laborales, el Centro Cívico de Fuentecillas, una instalación municipal en Artillería o el Mercado Norte».

El espacio comercial es uno de los que más preocupan a la formación, ya que considera que «no se ha hecho absolutamente nada» y que el proyecto ha ido «desvariando hasta convertirse en algo que poco tiene que ver con un verdadero espacio comercial».

Por otra parte, desde Vox se ha criticado con dureza los continuos «bandazos» y «cambios de postura del PP en multitud de asuntos de calado». El ejemplo más reciente se ha vivido esta misma semana con la ubicación de las barracas. «Es un espacio que no consideramos idóneo pero entendemos dadas las circunstancias», señaló el edil, que recordó que «a pesar de que el día anterior interpelamos al concejal César Barriada sobre su regreso al polígono de Río Vena, este lo negó rotundamente, para darlo por bueno al día siguiente».

Esta «falta de criterio», según el portavoz, «se extiende a otros proyectos como los parkings en altura, las subvenciones a ONGs de inmigración o el futuro de la incineradora».

Finalmente, el portavoz de Vox lamentó la «absoluta falta de acción en las instalaciones deportivas de la ciudad». Muchas de las mejoras necesarias «fueron aprobadas por el Pleno municipal», pero siguen sin ejecutarse. Para Martínez-Acitores, esta falta de cumplimiento demuestra que «la política municipal del Partido Popular se ha convertido en un paripé absoluto», una actitud que considera «inadmisible para un equipo de Gobierno que apenas cuenta con 11 concejales de los 27 que componen el pleno de la Corporación».