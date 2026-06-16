Las secretarías de los centros docentes de Burgos afrontan la matriculación al borde del "colapso"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La profecía que lanzaron representantes de la comunidad educativa allá por el mes de abril está cada vez más cerca de cumplirse. En aquel entonces, varios sindicatos y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAMPA) trasladaban su preocupación por la grave falta de personal administrativo en los centros docentes, especialmente ante la proximidad del proceso de matriculación. Pues bien, superado a duras penas el plazo de solicitud de plaza, las secretarías afrontan el periodo de inscripción con un elevado riesgo de colapso.

Así lo ha denunciado una vez más UGT Servicios Públicos, que advierte de que las plantillas de numerosos centros educativos de la provincia siguen siendo insuficientes para hacer frente a una de las épocas de mayor carga de trabajo del curso. El sindicato reclama a la Consejería de Educación y a la Dirección Provincial la cobertura urgente de las vacantes existentes para evitar que la falta de efectivos repercuta en la atención a alumnos y familias.

La organización sindical recuerda que el personal administrativo llega a estas fechas "exhausto" después de asumir durante los últimos meses la gestión del programa de becas Releo Plus y la tramitación de las solicitudes de transporte y comedor escolar. A ello se suma ahora el proceso de matriculación para el curso 2026-2027, que arrancará de forma escalonada el próximo 17 de junio en los centros de Formación Profesional y el 24 de junio en los institutos de Educación Secundaria.

UGT insiste en que "no se trata de situaciones puntuales, sino de un problema estructural que se repite año tras año". Según denuncia, la "sobrecarga laboral desmesurada e inasumible" que soportan los profesionales administrativos no solo afecta a sus condiciones laborales, sino que también acaba repercutiendo en los usuarios del servicio, obligando a alumnos y familias a soportar "largas e innecesarias esperas" para completar sus trámites.

Como ejemplo de esta realidad, el sindicato señala el caso del CIFP Simón de Colonia, cuya nueva Relación de Puestos de Trabajo ha reducido de dos a una las plazas de administrativo. Esta circunstancia obliga a que una trabajadora del CIFP Juan de Colonia tenga que prestar apoyo temporal en este centro. En el propio Juan de Colonia, pese a que la plantilla contempla dos puestos administrativos, solo uno está cubierto a jornada completa, mientras que el segundo debe repartirse entre ambos centros, lo que merma la capacidad de atención.

La situación también afecta al IES Cardenal López de Mendoza, donde únicamente están ocupadas dos de las cuatro plazas administrativas previstas para atender a cerca de un millar de alumnos. En el IES Camino de Santiago, por su parte, solo una persona desempeña funciones administrativas pese a existir dos puestos asignados, una circunstancia agravada por el elevado volumen de gestiones derivadas del transporte escolar.

A todo ello se suma, según UGT, la "absoluta falta de refuerzos y apoyo institucional" para gestionar las incorporaciones tardías. Muchas de estas familias requieren una atención más personalizada, especialmente cuando existen dificultades idiomáticas o desconocimiento del funcionamiento del sistema educativo español, lo que incrementa el tiempo necesario para cada trámite en unas secretarías que ya trabajan al límite.