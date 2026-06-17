El PSOE reclama a la Junta la reapertura de los comedores de los centros de mayores de Burgos cerrados desde febrero

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El próximo Pleno municipal, que se desarrollará este viernes, 19 de junio, abordará una proposición del grupo municipal socialista para instar a la Junta de Castilla y León a reactivar el servicio de comedor y cafetería de los centros de día para personas mayores de la ciudad, una prestación que dejó de funcionar el pasado mes de febrero.

La iniciativa plantea que el Ayuntamiento de Burgos reclame al Gobierno autonómico que adopte las medidas necesarias para lograr la reapertura de estos espacios en los centros de día de titularidad de la Junta en Burgos. La concejala Dolores Ovejero explicó que estos servicios permanecían abiertos los siete días de la semana hasta su cierre y considera que su desaparición supone una pérdida en las políticas sociales dirigidas a las personas mayores.

Con esta propuesta se busca recuperar un servicio que, según defendió la socialista, desempeñaba una función mucho más amplia que la meramente alimentaria y contribuía de forma decisiva a combatir la soledad no deseada entre las personas mayores.

En este sentido, destacó que los comedores constituían espacios de encuentro donde los usuarios podían acceder a una alimentación equilibrada al tiempo que mantenían relaciones sociales y rutinas de convivencia.

La proposición recuerda que el cierre llegó después de una interrupción provocada por la pandemia del COVID-19 que, en otros municipios como Miranda de Ebro y Aranda de Duero, acabó convirtiéndose en definitiva.

Respecto a la viabilidad del servicio, los socialistas sostienen que la solución pasa por revisar las condiciones de la licitación, que quedó desierta, para hacerla más atractiva a las empresas interesadas. La formación señala que las cifras de uso reflejan que existía demanda, con entre 60 y 80 comidas diarias entre semana y una previsión de mayor asistencia durante los fines de semana.

Plantean, por tanto, que la Junta modifique los pliegos y adopte las actuaciones necesarias para recuperar unos servicios que el PSOE considera esenciales dentro de las políticas de envejecimiento activo y atención social a las personas mayores.