Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista considera que el Plan de Calidad que prepara el Ayuntamiento de Burgos llega tarde, aunque valora positivamente que por fin se haya puesto sobre la mesa una herramienta que, a su juicio, debería haber servido desde el inicio del mandato para ordenar la gestión municipal. Así lo defendió el concejal José María Romo, quien aseguró que buena parte de las medidas incluidas en el documento responden a propuestas que los socialistas vienen planteando desde 2023.

Romo sostuvo que la implantación de un plan de estas características habría permitido desarrollar de forma más coordinada iniciativas impulsadas durante la legislatura, como el Plan Talento o el Plan de Industria, al proporcionar una metodología común y unos criterios homogéneos para toda la organización municipal.

El edil fue especialmente crítico con la situación que describe el propio documento. Según explicó, el plan realiza un diagnóstico muy negativo del funcionamiento interno del Ayuntamiento en aspectos relacionados con la planificación, la ejecución de tareas, el seguimiento de los procesos y la incorporación de mejoras. Para el concejal socialista, se trata de una constatación de los problemas organizativos que su grupo viene denunciando desde hace años. "Plantea una situación catastrófica, que se concreta en que no llegan a veces ni a un 2, ni a un 3 sobre 10 en su planificación, en la realización de tareas y en el control de las mismas", asegura Romo, que añade que esta valoración aparece en el documento.

Desde su punto de vista, el PSOE ha aportado garantizar la viabilidad del plan y su permanencia, al margen de quien gobierne el Ayuntamiento, tras las elecciones del próximo año con la idea de evitar que sea "un proyecto fallido más", en cuanto que su desarrollo está pensado a cinco años. Uno de los próximos pasos es desarrollar los pliegos para que una empresa se encargue de realizar el trabajo y se ha pedido que pongan "con rapidez" sobre la mesa.

Entre las propuestas realizadas por los socialistas figura la implantación gradual de los criterios de calidad en todos los servicios municipales para evitar desarrollos descoordinados. También han defendido que la asistencia técnica necesaria para desplegar el plan recaiga en una única consultora mediante un contrato plurianual, con el fin de asegurar la coherencia del proyecto durante los cinco años previstos para su ejecución.

Asimismo, han planteado la creación de una estructura directiva específica para la gestión del personal, diferenciando las tareas administrativas de la verdadera gestión de recursos humanos, que incluiría aspectos como la selección, la motivación, la evaluación del desempeño o la dirección por objetivos. "Prácticamente, todo esto no existe en absoluto ahora en el Ayuntamiento", asegura el socialista.

Para el grupo socialista, la mejora de la organización municipal no constituye una cuestión menor. "La inversión en calidad es una inversión en buen servicio al ciudadano", defendió Romo, quien contrapuso esta iniciativa a lo que calificó como "ocurrencias" del actual equipo de Gobierno y reiteró que una gestión más eficiente repercutiría directamente en la calidad de los servicios públicos que reciben los burgaleses.