Barriada asegura que el Ayuntamiento «no comprometerá la seguridad ciudadana con la instalación de dobles filas en las barracas»

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«El Ayuntamiento de Burgos no comprometerá bajo ningún concepto la seguridad de los ciudadanos en el polígono docente del Vena». Así respondió el concejal de Festejos, César Barriada, a la propuesta de los feriantes, que han solicitado recuperar la doble fila de puestos en una zona de la feria para evitar que diez casetas se queden fuera de la cita de este año.

Barriada señaló que este planteamiento es «inviable por motivos estrictamente técnicos de evacuación y protección civil» e insistió en que «el equipo de Gobierno ha dado todos los pasos pertinentes para que la feria regrese al polígono docente, pero siempre lo hará bajo la premisa de que la seguridad está por encima de todo».

Según el concejal, «el espacio disponible es limitado y la doble fila impediría garantizar el acceso de vehículos de emergencia, las vías de evacuación necesarias en caso de incidente y el tránsito seguro de los propios ciudadanos».

«No podemos hipotecar la seguridad de los ciudadanos para satisfacer intereses de los feriantes. Si el precio de montar las barracas es no garantizar la seguridad, Burgos se quedará sin feria de atracciones», advirtió el popular, recordando que las dobles filas «ya se eliminaron en el año 2013 precisamente por razones de peligro».

La polémica surge a raíz de las bases publicadas para la licitación del nuevo espacio. El documento contempla exactamente el mismo número de puestos que se habilitaron en 2019 debido a las características físicas del terreno. En aquel año, el recinto albergó a un total de 62 feriantes mientras que en la calle Laredo se llegaron a ubicar hasta 67 puestos.