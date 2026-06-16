Decepción ante el cambio de ubicación de las barracas entre los feriantes. «Vamos todos en el mismo barco»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Todo parecía indicar que la Feria de Atracciones se había encarrilado en el último momento con un cambio de ubicación in extremis. Pero los deberes para no perder las barracas en las próximas fiestas de San Pedro se han hecho tarde y, parece, que mal. Al menos así lo ve la Asociación de Feriantes Autónomos de Burgos que ya avisaban el pasado jueves durante los primeros movimientos para el cambio que no entraban todos en el mapa de 2019. Ahora que se han publicado las nuevas bases aseguran sentirse «decepcionados».

El plano de 2019, con el que se ha retomado el nuevo concurso urgente para poder llevar las barracas al Polígono Docente, establece un hueco para 62 puestos. En la calle Laredo se concentraban 72 puestos. Aquí se incluyen atracciones, en las que hace tiempo que se perdió la Montaña Rusa, pero también las casetas. Los diez puestos para los que no hay hueco en la nueva convocatoria son casetas, es decir, puestos de tómbola, comida, vinos.

«Nosotros vamos todos en el mismo barco, no podemos dejar a diez familias en la calle, los feriantes de la calle Laredo vamos juntos y no vamos a dejar que diez que han sumado lo años malos de estar en el Polígono de Villalonquéjar se caigan por la borda ahora en el Polígono Docente», señala el portavoz de los feriantes, David Galera.

Los feriante se muestran decepcionados porque el jueves parecía haber forzado un cambio. La alegría duró poco. «A última hora se nos trasladó que se iba a replicar el mapa de 2019 y se avisó a la concejalía que ahí no entrábamos todos, tenían conocimiento de la situación, pero han decidido seguir adelante», lamenta. Desde el jueves por la tarde han elaborado un plano en el que se cumple la distancia de seguridad y las medidas recomendadas desde Protección Civil y Bomberos. «No podemos dejar a nadie fuera porque todos hemos tratado de aguantar el tirón cuando no ha ido bien».

La tónica a día de hoy en la agrupación, que a las puertas del Teatro Principal el pasado jueves aseguraban que «somos familia, nos han intentado separar pero aquí vamos todos a una», es ir «todos a una». Lamentan que «las cosas se hayan hecho así cuando saben nuestra posición desde hace más de un año». Recuerdan que en la Feria de San José «pasó algo parecido, se reducían los puestos y no se montó la feria».

El problema está en que las bases, en vigor al publicarse este lunes y con un plazo corto hasta el próximo viernes para presentar propuestas, no se pueden modificar. El último cartucho, según los feriantes, es acudir a la vía convenio. «Tenemos un plano en el que la profundidad de la calle permite mantener la distancia de seguridad y el espacio necesario para las diez que restan», explican.

«Las medidas de seguridad son irrenunciables»

El concejal de Festejos, César Barriada, recuerda que se ha retomado la instalación de la feria en el Polígono Docente de 2019 y se ha seguido el plan de seguridad y accesos de evacuación de vehículos de emergencia que se plantearon entonces. «En plano se determinan las ubicaciones de los distintos elementos y su posición para cumplir con todas las medidas de seguridad y ajustando al máximo los espacios».

Ante la reducción de espacios frente a la calle Laredo, donde habían 72 negocios frente a los 62 que están dispuestos en el plano de las calles de Eloy García de Quevedo ( en la parte junto a la avenida Cantabria puestos y casetas para dar paso a la parte final a las atracciones infantiles) y Francisco de Vitoria (atracciones de adultos principalmente). Barriada afirman que «por nuestra parte se ha vuelto al polígono docente, que es la petición realizada». Un aspecto en el que considera que «las medidas de seguridad y evacuación son irrenunciables».

El sistema de adjudicación vuelve a ser, como en la propuesta de la calle Laredo que quedó desierta, por concurrencia individual. Una propuesta que se aplica a otros espacios como las propuestas en el Paseo de Atapuerca, el proyecto de Isla Fantasía o Santa Teresa según el edil. Desde la asociación de feriantes piden la consecución de un convenio mientras buscan alternativas para «cumplir las medidas de seguridad sin dejar a nadie por el camino».