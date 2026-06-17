Barriada confirma que hay interesados para los espacios gastronómicos de las fiestas de San Pedro y San Pablo

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

A falta de unas horas para que finalice el plazo de presentación de ofertas, el concejal de Festejos, César Barriada, confirmó que «sí hay licitadores interesados en la instalación de puestos en la Feria de Tapas Gourmet, las casetas gastronómicas ‘Tapas 2026’ y las food trucks del espacio Isla Fantasía».

El Ayuntamiento de Burgos, que abrió el plazo el pasado 29 de mayo, busca «ordenar los espacios» y «reforzar la calidad de la oferta gastronómica y de ocio de las fiestas, apostando especialmente por la promoción del producto local y de proximidad, la sostenibilidad ambiental y la mejora de la experiencia del público».

Cabe recordar que la Feria de Tapas Gourmet se ubicará en el Paseo Marceliano Santamaría. El proyecto deberá desarrollarse mediante seis contenedores gastronómicos, dos de ellos aportados por el Ayuntamiento y los cuatro restantes por el adjudicatario. La feria se celebrará del 27 de junio al 3 de julio y los contenedores deberán estar completamente instalados antes del 25 de junio para su revisión municipal.

Las bases regulan igualmente la feria ‘Tapas 2026’, que se celebrará en el Paseo Sierra de Atapuerca y reunirá 18 casetas integradas en un proyecto conjunto orientado a reforzar la identidad gastronómica burgalesa y mejorar la experiencia del público.

En cuanto a la convocatoria de food trucks en Isla Fantasía, las bases regulan la instalación y explotación temporal de estos espacios en el Parque de la Isla durante las fiestas de San Pedro.

Podrán participar empresarios hosteleros con licencia de actividad y cocina en vigor, siempre que presenten un proyecto conjunto que diferencie una zona destinada al público adulto y otra de carácter familiar e infantil.

Fuegos artificiales

Por otra parte y dos días después de que el propio concejal anunciara que el equipo de Gobierno había decidido publicar una invitación negociada sin publicidad dirigida a tres empresas de pirotecnia para cubrir las cuatro sesiones de fuegos artificiales pendientes de contratación, Barriada señaló que el objetivo se ha cumplido.

«Se celebrarán las cinco sesiones de pirotecnia previstas», aseveró el concejal popular, quien recordó que, con este movimiento, el equipo de Gobierno buscaba desatascar la situación tras los contratiempos sufridos en el proceso de licitación inicial abierto en mayo, que amenazaba con dejar las fiestas sin uno de sus grandes atractivos.