Publicado por D . S. M. Burgos Creado: Actualizado:

«Hay empresas que nacen para atender una necesidad, otras para aprovechar una oportunidad de mercado y algunas, muy pocas, para convertirse en parte de la historia de un territorio y de la vida cotidiana de varias generaciones». Partiendo de esta reflexión, la editora de EL CORREO DE BURGOS EL MUNDO y presidenta de Edigrup, Adriana Ulibarri, situó este jueves a Calidad Pascual en «este último grupo». El de aquellas compañías, generalmente familiares, que «han sabido recoger un legado extraordinario y proyectarlo hacia el futuro con inteligencia, responsabilidad y una visión profundamente humana».

Ulibarri aprovechó la segunda edición del Premio Campeadores para ensalzar la figura de Tomás Pascual Gómez-Cuétara, cuya «mezcla de talento, esfuerzo, perseverancia y fidelidad a unos valores» le ha permitido demostrar con creces que «las grandes empresas no se construyen únicamente con balances y resultados, sino también con propósito». Y el del premiado siempre fue, incluso antes de asumir la presidencia de la compañía, «preservar la esencia de un proyecto nacido en esta tierra impulsando su modernización, apostando por la innovación y el desarrollo de nuevos productos, sin perder nunca de vista el compromiso con las personas».

«Detrás de cada gran empresa hay una forma de entender el trabajo», prosiguió Ulibarri plenamente convencida de que Pascual sobresale fundamentalmente por la consolidación de «una cultura basada en la excelencia, el respeto por la calidad, la cercanía con los consumidores y una firme apuesta por el talento y el desarrollo de sus profesionales».

Mención «especial» por parte de la presidenta de Edigrup a la «tenacidad» del nuevo portador de la Tizona. Y es que, según expuso, Pascual Gómez-Cuétara «ha sabido combinar tradición e innovación manteniendo el vínculo con Burgos y con Castilla y León». No es el único, desde luego, pero siempre viene bien poner en valor a todos aquellos empresarios que, como él, demuestran día a día que «desde nuestra tierra se pueden crear proyectos empresariales admirados dentro y fuera de nuestras fronteras».

Son estos valores a los que Ulibarri hacía alusión los que inspiraron la creación del Premio Campeadores. «Valores que inspiran y que son especialmente necesarios en los tiempos que vivimos», empezando por «el compromiso con la innovación y la voluntad de construir un proyecto duradero» a base de «esfuerzo, perseverancia y capacidad de adaptación».

Bajo ese prisma, Pascual Gómez-Cuétara representa un «liderazgo sereno, comprometido y consciente de que el crecimiento económico solo tiene sentido cuando se pone al servicio del progreso de las personas». En este sentido, la editora de EL CORREO DE BURGOS EL MUNDO subrayó la necesidad de conceder el segundo Premio Campeadores a un empresario con «brillante trayectoria profesional» que desde el principio tuvo claro, porque así se lo enseñaron, que «mantener una marca de diferencia es un reto».