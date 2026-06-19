Los hosteleros ofrecen una alternativa al espacio gastronómico de 4 Reyes

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La Federación de Hostelería propone una alternativa para la gestión del espacio gastronómico de los Cuatro Reyes después de que quedara desierto el concurso impulsado por el Ayuntamiento de Burgos. Los hosteleros se han puesto en contacto con el concejal de Festejos, César Barriada, para proponer la gestión a través del «procedimiento que así se considere» por el Consistorio.

La federación plantea que sean seis establecimientos, cinco de ellos ya con experiencia en esta feria de tapas gourmet, ya que estuvieron en anteriores ediciones, los que desarrollen la oferta durante los días del 26 de junio al 4 de julio. Asumirían cuantas obligaciones técnicas, sanitarias, laborales, de seguridad, limpieza, vigilancia y mantenimiento que se recogen en el pliego elaborado por el área de Festejos y publicado el pasado 29 de mayo.

La propuesta gastronómica daría protagonismo al producto burgalés y, en cuanto a la aportación económica, plantean 1.000 euros por establecimiento, en total 6.000, cantidad que supera de forma sensible la que correspondería en estricta aplicación de la tasa de ocupación de suelo público.

Antes de que llegara esta propuesta, que ha conocido este periódico, la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, confirmó que el concurso de esta parte de la oferta gastronómica para San Pedro había quedado desierto.

A pesar de este nuevo contratiempo, Ballesteros ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los burgaleses, asegurando de forma contundente que el equipo de Gobierno «ya está trabajando» en alternativas para garantizar que este espacio gastronómico se mantenga en el programa festivo. «Se contará con ello y se hará», aseguró la portavoz, señalando que «la prioridad actual es buscar soluciones viables para que la actividad salga adelante».

La edil avanzó que una de las posibles soluciones podría ser la misma utilizada para la celebración de las cinco sesiones de fuegos artificiales. El equipo de Gobierno lanzó el pasado lunes una invitación directa a participar a tres pirotécnicas después de que cuatro de las cinco sesiones quedaran desiertas.

Conciertos

Preguntada también por la programación de conciertos en el espacio, la popular ha confirmado que «habrá oferta musical» enmarcada de nuevo dentro del convenio que el Ayuntamiento mantiene con la compañía Pepsico. Aunque admitió que dicho acuerdo aún no se ha firmado, recordó que «esta situación no es extraordinaria, ya que en ediciones anteriores el documento se ha llegado a cerrar incluso a posteriori de la celebración de las fiestas», por lo que «la cita musical está totalmente garantizada», sentenció la portavoz del equipo de Gobierno.