PP y Vox aprueban exigir al Gobierno central que se haga cargo de parte de la deuda de los consorcios

Instante de la votación de la propuesta de Vox sobre la deuda de los consorcios.Oscar Corcuera

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

PP y Vox reclamarán al Gobierno central que contribuya en el pago de la deuda de los consorcios del Desvío y de Villalonquéjar y que apruebe la refinanciación de la misma para que se alargue hasta el año 2042. El grupo municipal socialista votó en contra de la propuesta al considerar que «se trata de una deuda municipal».

El concejal de Vox, Ignacio Peña, recordó durante la sesión plenaria que «el Estado tiene que asumir su condición de corresponsable», argumentando que «no puede desentenderse de las consecuencias de un modelo que él mismo promovió en su origen en los años noventa».

Asimismo, recordó que económica que «esta deuda pone en serio riesgo la prestación de los servicios esenciales para los ciudadanos» y alertó de que, «si el Ministerio de Hacienda no favorece una refinanciación flexible de la deuda, el Ayuntamiento podría verse abocado a un colapso financiero inminente».

Por su parte, la concejala a Sonia Rodríguez aseveró que el equipo de Gobierno «ha amortizado durante estos tres años de Gobierno popular más de lo que debiera, lo que ha llevado a la situación actual». Ante esta afirmación, el concejal del PP, Juan Manuel Manso, aseguró que «la amortización de 80 millones ha sido necesaria y pertinenete para que la deuda se rebaje de 204 millones a 121 cuando concluya este año 2026» y apuntó que «esperamos que el Gobierno de Sánchez no nos niegue la petición de refinanciación de la deuda».

CAMINO DE SANTIAGO

Por otra parte, el grupo municipal socialista y Vox dieron luz verde a la propuesta de los socialistas que pedía mejorar la conservación del Camino de Santiago en el tramo de la capital, y de prepararnos para el Año Santo Compostelano 2027. Una petición a la que los populares votaron en contra.

La concejal del PSOE, Nuria Barrio, recordó que «el Camino es la puerta de entrada de los visitantes a la ciudad de Burgos, y es un elemento esencial de nuestro patrimonio que hay que cuidar» y lamentó que «no se están tomando medidas de cara a una efeméride clave como el Año Santo Compostelano».

«El escaso compromiso del equipo de Gobierno con este patrimonio de la Humanidad es inaudito», aseveró. «No se puede olvidar que han metido en un cajón las remodelaciones de dos calles fundamentales de este camino como son la calle Fernán González y la calle Alfonso VIII», añadió. Una afirmación ante la que el concejal responsable, Carlos Niño, señaló que «durante su Gobierno no dieron ni un solo paso en este sentido».

La aprobación de la propuesta implica, además, «elaborar y presentar antes de finalizar 2026 un Plan Municipal de Actuación para el Camino de Santiago» y «revisar la señalética, dignificar las calles anteriormente mencionadas, ejecutar mejoras en las entradas y salidas de la ciudad, además de incrementar los trabajos de limpieza, o diseñar una programación cultural vinculada al Camino de Santiago».