La campaña ordinaria de asfaltado intevendrá en una decena de calles de Burgos y arrancará en agosto

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Los 745.000 euros de la campaña ordinaria de asfaltado para 2026 ya se han repartido entre una decena de calles y vías en las que se trabajará a partir del próximo mes de agosto. Así lo avanzó el concejal de Obras, Juan Manuel Manso, quien aseguró que «dadas las necesidad de la ciudad habría que hacer treinta y tres campañas, pero tenemos lo que tenemos».

Así las cosas, se intervendrá en la calle Anna Huntington, la calle San Francisco desde calle Tahonas a calle Delicias y desde calle Delicias a calle Padre Flórez, la Glorieta de las Personas con Discapcidad, la avenida de Castilla y Léon desde la Glorieta Cortes de Fuensaldaña hasta la Glorieta de las Personas con Discapacidad, la calle Molinillo, Avenida Príncipes de Asturias desde la Glorieta con calle Río Viejo, la avenida Islas Baleares, la Glorieta del Hospital Universitario del Burgos y desde ahí hasta el Punto limpio así como desde la glorieta del Punto Limpio a Glorieta Casa la Vega, Glorieta de Bilbao, calle la Demanda en su intersección con la avenida Constitución Española, Paseo del Empecinado desde la Glorieta Diario de Burgos hasta calle Concepción, calle La Merced desde calle Concepción a Plaza Vega y la avenida Arlanzón desde puente Gasset a Plaza del Rey y desde Plaza del Rey hasta Cruz Roja,

El importe de las obras es de 743.164 euros y la partida disponible es de 745.000 euros por lo que «la campaña se ha ajustado a nivel presupuestario al fondo disponible». Finalmente, el responsable de Obras explicó que en el caso de la campaña extraordinaria no se pueden avanzar plazos ni partidas porque «está supeditada a una disponibilidad de crédito que no hay».