30 bólidos de inercia se citan en el Castillo de Burgos este sábado

Así ha sido la carrera del Hiperbaric Challenge de este año en la que han participado 12 equipos y 150 personas.Oscar Corcuera

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Las calles de Burgos se convertirán este sábado en el escenario de una competición poco convencional. Casi 100 jóvenes de toda España pondrán a prueba vehículos que han diseñado y construido durante meses, en una carrera donde la física y la ingeniería se encuentran con la adrenalina deportiva. El descenso desde el emblemático Castillo hasta el corazón de la ciudad será el campo de batalla para nueve equipos que han invertido un año entero en prepararse para este momento.

La XIII edición del Hiperbaric Challenge reúne a estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos procedentes de seis comunidades autónomas diferentes. Zaragoza, Vizcaya, Barcelona, Madrid, A Coruña y Burgos aportan representación a un evento que combina competición deportiva con aprendizaje tecnológico y empresarial. Los participantes han trabajado bajo las estrictas normativas de la Federación de Deportes de Inercia para crear prototipos funcionales.

El trazado urbano que atravesará la ciudad castellana someterá a prueba no solo la velocidad de los bólidos, sino también la precisión en el diseño aerodinámico y la capacidad de los pilotos para gestionar la inercia en cada curva. La gravedad será el único motor de estos vehículos que competirán en varias mangas clasificatorias antes de la gran final.

Un proyecto integral más allá de la ingeniería

Lo que distingue a esta iniciativa de otras competiciones escolares es su enfoque holístico. Los equipos no solo han construido vehículos, sino que han desarrollado proyectos empresariales completos que incluyen planes de viabilidad económica, estrategias de marketing y gestión de equipos de trabajo. Esta metodología acerca la realidad del mundo profesional a las aulas de forma práctica y tangible.

Cada grupo ha contado con la supervisión de un tutor responsable y el apoyo de mentores especializados que han guiado el proceso formativo. Hiperbaric ha proporcionado kits básicos con carrocería, ruedas, neumáticos y llantas, además de organizar reuniones formativas y sesiones de mentoría para garantizar que todos los equipos dispongan de recursos similares. Esta igualdad de condiciones permite que la creatividad y el ingenio marquen la diferencia.

Durante la jornada del viernes, los estudiantes defendieron sus proyectos ante un jurado de expertos en las instalaciones de la compañía burgalesa. Esta presentación evalúa aspectos técnicos, económicos y de comunicación, otorgando puntuación que se sumará a los resultados deportivos del sábado. La capacidad de argumentación y la solidez de los planes de negocio pesan tanto como el rendimiento en pista.

Burgos apuesta por el talento joven

La presencia de dos equipos del colegio Niño Jesús de Burgos añade un componente local especial a la competición. Los estudiantes burgaleses competirán en su propia ciudad ante el apoyo de familiares y compañeros, lo que incrementa la presión pero también la motivación. El recorrido por calles conocidas puede suponer una ventaja estratégica si han estudiado adecuadamente el trazado.

Como novedad destacada en esta edición, pilotos de la Copa de Castilla y León de Deportes de Inercia participarán en la carrera oficial de su campeonato regional, compartiendo circuito con los equipos estudiantiles. Esta confluencia de competiciones permitirá a los jóvenes participantes comparar sus prototipos con vehículos de competidores más experimentados y aprender de pilotos federados.

El evento cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento y la Diputación de Burgos, así como la colaboración de los Bomberos de la ciudad para garantizar la seguridad del circuito urbano. La implicación de empresas privadas como Invicta y El Vagón, junto con Desmasa como co-organizador, demuestra el compromiso del tejido empresarial burgalés con iniciativas educativas innovadoras.

Hiperbaric, empresa líder mundial en tecnología de altas presiones para el sector alimentario, impulsa esta iniciativa como parte de su compromiso con la formación de nuevas generaciones. La compañía burgalesa traslada su experiencia en innovación tecnológica al ámbito educativo, ofreciendo a los estudiantes una visión privilegiada de sectores industriales de alto valor añadido que operan en España con proyección internacional.

Este acercamiento entre empresa y aulas responde a una necesidad detectada en el sistema educativo español: despertar vocaciones científicas y tecnológicas mediante experiencias prácticas que conecten el conocimiento teórico con aplicaciones reales. Los estudiantes que participan en el Hiperbaric Challenge experimentan de primera mano cómo conceptos de física, matemáticas, tecnología y economía se integran en proyectos concretos.

La edición anterior coronó campeón al equipo Terreta Racing del IES Jaume I de Onteniente, en Valencia, estableciendo el listón para los competidores de este año. La diversidad geográfica de los participantes refleja el alcance nacional que ha conseguido una iniciativa nacida en Burgos y que atrae talento de toda España.

Retransmisión en directo

Por primera vez, la competición será retransmitida en streaming a través de YouTube, permitiendo que familias, centros educativos y aficionados de toda España puedan seguir la carrera en tiempo real. La emisión comenzará a las 12:00 horas y se prolongará hasta la conclusión de todas las mangas y la ceremonia de entrega de premios.

Esta apertura digital amplifica el impacto educativo del proyecto, convirtiendo la competición en un recurso didáctico accesible para otros centros que puedan inspirarse en la metodología y plantearse participar en futuras ediciones. La transparencia del proceso y la visibilidad de los proyectos estudiantiles contribuyen a normalizar la presencia de jóvenes en contextos tecnológicos e industriales.

El Hiperbaric Challenge representa un modelo de colaboración público-privada orientado a fomentar el talento y la empleabilidad juvenil en áreas estratégicas para la economía española. Iniciativas como esta construyen puentes entre el sistema educativo y el tejido productivo, preparando a los estudiantes para los desafíos profesionales del siglo XXI mediante aprendizaje experiencial y trabajo por proyectos.