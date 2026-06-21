La Hoguera del Cid ya es imparable

Unos corriendo, otros andando. Bajo un sol de justicia e hidratándose cada dos por tres, más de 1.100 personas se sumaron este domingo a la tercera edición de la carrera solidaria Hoguera de San Juan, organizada por la Peña Los San Juanes y Runners de los Huevos, con el objetivo de recaudar fondos a favor de ELACyL y la Asociación Alzheimer Burgos (Afabur). Con salida y llegada en la barriada San Juan Bautista, la convocatoria fue todo un «éxito» al batirse un nuevo récord de venta de dorsales.
La única pega fue el calor excesivo, que apretó de lo lindo durante toda la carrera. Tanto que uno de los corredores que se clasificó entre los 15 primeros tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios al poco de cruzar la línea de meta. Aunque después se confirmó que se encontraba «fuera de peligro», acabó siendo trasladado al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).
Con tres puntos de avituallamiento más el de la meta, la organización se quedó sin agua debido a las altas temperaturas. No en vano, también se repartieron botellas entre el público, principalmente gente mayor, dadas las circunstancias. En cualquier caso, los participantes demostraron con creces su firme intención de colaborar con una buena causa, ya fuese en la modalidad carrera (10 kilómetros) o marcha (7), idónea para todas las edades.
A falta de contabilizar el dinero recaudado, Pablo Ibáñez (Runners de los Huevos) calcula una aportación similar aunque ligeramente superior a la del año pasado, cuando se repartieron 2.000 euros para ELACyL, idéntica cantidad para Afabur y 500 para la parroquia de San Juan Bautista por su inestimable colaboración.
No se olvida Ibáñez, precisamente, de agradecer la implicación del párroco, Pedro Angulo, siempre «colaborando a tope» y cediendo las instalaciones de la parroquia para que esta «fiesta solidaria» salga adelante. Del mismo modo, quiso poner en valor el trabajo desempeñado por Joaquín Pineda, «alma máter» de la Hoguera del Cid y compañero de fatigas en Runners de los Huevos.
Después de la carrera, una vez recobrado el aliento, los atletas pudieron disfrutar de una barbacoa solidaria. La iniciativa, como era de esperar, salió «bastante bien» porque la ciudadanía burgalesa volvió a implicarse, a través del deporte, con el tercer sector. Y para que la prueba transcurriese sin incidencias, los promotores contaron con la ayuda de la Policía Local, que no solo estuvo presente durante el recorrido sino que además cedió conos para señalizar la ruta.
A expensas de entregar el cheque a ambas asociaciones en los próximos días, Ibáñez avanzó que la cuarta edición de la carrera Hoguera del Cid contará con alguna que otra «sorpresa». Por otra parte, se muestra partidario de que el evento se desarrolle por la noche, o al menos por la tarde, debido a la climatología. Porque de lo que se trata, a fin de cuentas, es de «mirar por el atleta» que acude a la cita con el firme deseo de aportar su granito de arena.
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid
Tercera edición de la carrera solidaria Hoguera del Cid