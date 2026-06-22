Burgos suma 1.303 casos activos en el sistema VioGén, 604 en la capital

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La provincia de Burgos suma un total de 1.303 casos activos en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén). De ellos, la ciudad de Burgos cuenta con 604 expedientes de mujeres que precisan atención por parte de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La Policía Local se hace cargo de cerca del 40% de los expedientes de la ciudad incorporados en esta herramienta de protección a las víctimas de violencia machista, centrada especialmente en los considerados de riesgo bajo. Los que entrañan un peligro alto y extremo están asignados a Policía Nacional.

Estos son los datos que se analizaban en la Mesa de Coordinación Policial contra la violencia de género de Burgos, que se reunía para hacer el oportuno seguimiento del convenio renovado en mayo de 2025 dentro del Sistema Integral de Violencia de Género (VioGén).

El encuentro contaba con la presencia del subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente: el jefe de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, Álvaro Pérez; el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo; el comisario jefe provincial de la Policía Nacional, José Carlos Donoso; y el intendente jefe de la Policía Local, Félix Ángel García.

En concreto, el Sistema VioGén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género) es una herramienta informática y operativa del Ministerio del Interior de España creada en 2007. Su objetivo es aglutinar instituciones y coordinar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para proteger a las víctimas de violencia machista y a sus hijos. Cuando se denuncia una situación de violencia de género, las fuerzas de seguridad utilizan el sistema para evaluar el riesgo de que la víctima sufra nuevas agresiones. Según el nivel de riesgo —bajo, medio, alto o extremo—, se establecen distintas medidas de protección y vigilancia policial. Además, el sistema revisa periódicamente cada caso para actualizar el nivel de riesgo y adaptar las medidas necesarias, garantizando así una mejor protección y prevención.

Desde la incorporación al sistema VioGén, los agentes de las policías locales tienen acceso a la base de datos de carácter nacional que depende del Ministerio del Interior y que recoge información de carácter policial, judicial y penitenciario de todos los casos de violencia de género denunciados. Además, llevan a cabo funciones que antes eran desarrolladas de forma exclusiva por Policía Nacional y Guardia Civil, tales como las evaluaciones del riesgo y la ejecución de las medidas de protección policial en el propio entorno de las mujeres.

El subdelegado del Gobierno destacaba la importante utilidad del Sistema VioGén así como la eficacia de los agentes en el marco de la colaboración con las policías locales. Además, De la Fuente insistía en que "cada administración debe analizar sus competencias en la lucha contra la violencia de género para contribuir al máximo a erradicarla".

Las reuniones de seguimiento sirven para hacer un examen de los pasos dados tras la firma de los protocolos o renovación de los mismos. El dato concreto aportado tras el encuentro permite constatar que, lejos de remitir, la cifra de casos activos no deja de crecer. A comienzos de 2025 el dato rondaba los 1.200, por lo que en poco más de un año el sistema incropora un centenar más. En la capital burgalesa en concreto el registro pasaba de 534 a los 604 indicados.