Pollán defiende el apoyo a proyectos científicos y culturales "abiertos al mundo y sin ideologías"

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

En la reunión del patronato de la Fundación Atapuerca y en la visita al inicio de los trabajos de excavación en los yacimientos de Atapuerca participaron el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, y el consejero de Cultura, José Alberto Díaz Pico, que se integra en el patronato.

El líder de Vox en Castilla y León alabó la gestión y el impacto generado durante más de cuarenta años por el equipo científico de Atapuerca y la Fundación que sustenta los trabajos de excavación desde hace 27 años. Y expone este proyecto científico, social, cultural y turístico como un ejemplo a seguir. "Atapuerca no sólo es relevante por sus aportaciones al conocimiento científico y su divulgación, también es un motor de desarrollo económico y social, de protección del medio ambiente, de generación de empleo, fija población y atrae un turismo de alta calidad".

De ahí que la Junta financie esta actividad con 190.000 euros que se destinan a investigación y difusión. "Atapuerca ha de servir de ejemplo para fijar los criterios a la hora de subvencionar proyectos culturales y científicos", señaló. De ahí que plantee la necesidad de establecer criterios puntuables a las iniciativas que acrediten "utilidad y un interés público en beneficio de castellanos y leoneses y de los españoles". Fue más allá y apuntó que se valorarán positivamente "aquellos proyectos abiertos y proyectados al mundo sin ideologías, como bien ejemplifica Atapuerca".

Expuso que el trabajo realizado en la sierra burgalesa y toda la infraestructura turística que vincula las localidades de Atapuerca e Ibeas de Juarros con Burgos a través del Sistema Atapuerca son "el patrimonio artístico, histórico, natural y científico de Castilla y León, algo nuestro, pero que también es algo de todo el mundo que reflejé durante el debate de investidura y que bien transmite el proyecto Atapuerca", remarcó.

Tras participar en el patronato y la rueda de prensa posterior, ambos líderes de Vox realizaron una visita a los yacimientos donde se han iniciado las excavaciones. Los codirectores mostraron los secretos que desentrañan del sedimento en Elefante y Gran Dolina.