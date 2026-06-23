Arrancan las excavaciones de Atapuerca. Entre los últimos restos de Pink y preparando "la fiesta" de Antecessor

Lo que queda de la pendiente donde han aparecido los restos de la cara de Pink, el primer homínido de Europa.SANTI OTERO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Una avanzadilla de 120 investigadores se citan ya a los pies de cuatro de los once yacimientos de Atapuerca que se excavarán este año. Comprenden el registro de la evolución humana en Europa desde hace más de 1,3 millones de años hasta los primeros agricultores y recolectores. El trabajo se mueve entre la última parte del registro de la caída de Pink, Homo affinus erectus, a la sima del Elefante y la apertura del tesoro de la especie descrita en Atapuerca en 1997. "Vamos a ver si encontramos más restos humanos o más piezas de actividad o asentamiento el problema aquí es que es una sima, aquí no viven, no es un lugar de ocupación es un lugar de caída", señaló l codirectora de Atapuerca, Marina Mosquera.

Esta vez sí, el cofre de Homo antecessor está a punto de abrirse. Los trabajos en el nivel TD-6 de Gran Dolina arrancarán a principios de julio y se concentrarán en finiquitar el subnivel 1, donde se han recuperado 100.000 coprolitos (heces fosilizadas) de hiena y alcanzar en toda su extensión, 40 metros cuadrados, el nivel TD-6 dos. "Este año será una fiesta porque después de tantos años en dos fases de excavación (una en el año 1994 y otra en los 2005) se han recopilado 170 restos de humanos pertenecientes a la especie, canibalizados, y no sabemos qué pasó allí con ese mínimo de 11 personas y estos 40 metros nos dará mucha más información", avanzó, Marina Mosquera.

Son dos de los espacios más relevantes pero no los únicos. Atapuerca es una guía de la evolución humana en el último millón y medio de años con cinco especies descritas en un mismo espacio. "Yacimiento a yacimiento vamos armando el puzle con el que Atapuerca nos da la base para contrastar qué ocurre en el resto de Eurasia a lo largo de la evolución hominina desde hace 1,3 millones de años", reivindicó.

Ya se trabaja en...

Durante estos primeros 15 días se trabaja también en el nivel más bajo de Gran Dolina. El denominado TD-4 que presenta el registro de un millón de años con una gran presencia de fauna y que representa "el momento en el que el yacimiento se abrió y empezó a registrar actividad paleontológica y arqueológica", señaló el codirector Alfonso Benito. Se busca reconstruir esa base de cueva a través de otros estudios geológicos.

Juan Luis Arsuaga conversa con Elena Santos en el yacimiento TD-4 de Gran Dolina donde ya se ha empezado a excavar.SANTI OTERO

Benito se refirió, también, al trabajo que ya se está realizando en el yacimiento de Penal. Los niveles TP1 y TP2 que ya se excavan coinciden con los niveles TD6, el universo Antecessor, y TD5. "Podremos reconstruir cómo era la entrada que usaban los grupos de homínidos para entrar a Gran Dolina, reconstruir el ambiente en el que realizaron todas las actividades que observamos en TD.6", matizó Benito.

Otro de los espacios donde también se está trabajando desde este mismo lunes es Cueva Fantasma. El gran yacimiento de Atapuerca se centra este año en el territorio neandertal. "El trabajo se va a centrar en los niveles neandertales, de los que tenemos un fósil y gran cantidad de industria lítica, fragmentos de fauna...", avanzó Andreú Ollé.

También se trabaja en Cueva del Mirador el yacimiento del holoceno junto con Portalón de Cueva Mayor. Una zona con dos superficies de excavación donde se continua la excavación quirúrgica, técnicamente protocolo POTFLOW, para identificación, registro y muestreo para estudios de química analítica, microrestos arqueobotánicos y restos de chamuscado en recipientes de cerámica.

A partir de julio...

Se unirá el grueso de la excavación cumpliendo con los mismos espacios abiertos en la campaña pasada. El que más expectación genera es el nivel de TD_6 2, donde se completará la colección de antecessor, pero también se abordarán otros espacios. En Galería se abordarán los dos espacios de entrada al yacimiento tras el procesamiento de la parte central en las últimas campañas. Niveles de 250.000 años de un espacio que fue trampa natural de grandes animales, principalmente herbívoros, que perecían en el fondo de la cueva y, una vez muertos, eran procesados por los homínidos de entonces como alimento. Se llevaban las partes más jugosas y dejaban las carcasas que es lo que hoy se encuentra.

Junto a los yacimientos de Trinchera del Ferrocarril en julio se empezará a trabajar en el complejo de Cueva Mayor. El nivel superior del yacimiento congrega desde los primeros agricultores y ganaderos de Castilla y León en Portalón, los neandertales en las dos vertientes de trabajo de Galería de las Estatuas y el pozo funerario de Atapuerca que es la Sima de los Huesos donde se depositaron de manera intencional los cuerpos de 29 individuos de un mismo grupo humano.

La Sima de los huesos es "la joya de la corona" con la recuperación de más de 6.000 fósiles humanos un lugar pequeño, de difícil acceso donde la excavación es milimétrica con un pequeño grupo que se van turnando a lo largo de la campaña. "Es un lugar peligroso, de difícil acceso, el quirófano de Atapuerca donde vamos trabajando con calma y esperamos seguir encontrando restos", señaló en rueda de prensa el codirector Ignacio Martínez Mendizábal.

Uno de los espacios singulares de trabajo es Galería de las Estatuas. Se trabaja desde hace 20 años en el interior donde han aparecido dos restos humanos de neandertal además de constatar el paso de otros cinco a través del estudio molecular realizado sobre el sedimento. "El yacimiento se amplió en la excavación del año pasado con la esperanza de recuperar más industrias, más fósiles de animales y, quién sabe, más restos humanos porque Atapuerca nos tiene acostumbrados a la sorpresas", reivindicó Martínez Mendizábal.

Este yacimiento también se excava desde fuera. En Estatuas exterior se aborda la entrada al yacimiento con un registro amplio de industria musteriense. Herramientas neandertales en un espacio que, por los sondeos, saben que también tiene el final del achelense. Es decir, tiene registrada la revolución tecnológica entre el mundo del achelense al neandertal. En Portalón el registro es de la humanidad actual con espacios que registran el neolítico, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Los primeros pobladores asentados de manera permanente en el territorio con registro de hogares, grano recolectado y un gran dominio de los caballos salvajes.

300 excavadores de 12 instituciones europeas

Durante el próximo mes y medio unos 300 investigadores se darán cita en alguno de los 11 yacimientos que se excavan en Atapuerca y en la reexcavación del Lavadero del Río Arlanzón. Se establecen estancias en tres quincenas. Es la campaña número 49 que, desde hace 27 años, coordina la Fundación Atapuerca. La Junta de Castilla y León destina a este periodo de excavaciones y a la difusión de Atapuerca 190.000 euros.

Los investigadores proceden de 12 instituciones científicas y universitarias europeas. La mayoría son españolas y llevan una larga historia de relación con el proyecto. Así habrá investigadores afincados en Burgos procedentes del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh), la Universidad de Burgos y la Universidad Isabel I. Junto a ellos, forman parte de la dirección científica centros como la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, el Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES) de Tarragona, el Centro Mixto Universidad Complutense de Madrid-Instituto de Salud Carlos III de Evolución y Comportamiento Humanos, la Universidad de Alcalá. Junto a todos ellos la Universidad de Zaragoza, la Universidad del País Vasco y la Universidad de León. También participan estudiantes del University College de Londres y del National Museum of Georgia.