La gran sorpresa en la carroza de las Reinas para que todo Burgos cante unido

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Tierra sagrada donde yo nací. Suelo bendito donde moriré. Versos cargados de significado, en el punto álgido del Himno a Burgos, y el principal emblema de la carroza de las Corte Real de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2026. Así desfilarán las Reinas este domingo durante la Cabalgata, que partirá a las 10:30 horas desde Gamonal en dirección a la plaza de Mío Cid bajo la atenta mirada de miles de personas a lo largo de todo el recorrido.

También desfilarán otras ocho carrozas, obra de diferentes peñas, ya rematadas o pendientes de los últimos retoques. La idea, según indicaba este martes el concejal de Festejos, César Barriada, es que la comitiva llegue a su destino a las 13 horas ante la previsión de altas temperaturas durante los próximos días.

Habrá, como en años anteriores, un Concurso de Carrozas con premios de 5.000, 3.000, 2.000 y sendos accésit de 1.000 euros. Las peñas participantes son Blusas del Metal (Clock Work), Chamarileros (Chamarileros al agua), Antonio José (La Cenicienta), Colón (Amigos hasta el infinito), Jóvenes de Gamonal (Una peña debajo del mar), Los Calores (Caballeros del Zodiaco), Los Gamones (Los Vikingos de Gamonal) y Real y Antigua de Gamonal (Fantasía de Gominola).

El himno a Burgos, en la carroza de la Corte Real de San Pedro 2026.TOMÁS ALONSO

Con el programa pendiente de presentarse este miércoles en sociedad, la alcaldesa, Cristina Ayala, aseguró que su distribución se llevará a cabo de manera inmediata. Ídem con los pañuelos de fiestas, con 4.800 unidades que se pondrán a la venta por un euro. La recaudación, en este caso, se destinará a la Plataforma del Tercer Sector de Burgos, entidad encargada de pronunciar el pregón este sábado, 27 de junio, en la Plaza Mayor.