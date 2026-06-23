Ayala confía en atar las barracas tras la última intentona

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Todo parece indicar que sí, pero a estas alturas cualquier desenlace es posible en el culebrón de las barracas en Burgos. Pase lo que pase, este miércoles se conocerá definitivamente si las fiestas de San Pedro incluyen la feria de atracciones en su programación después de que el equipo de Gobierno haya realizado una última intentona, a la desesperada, en forma de convocatoria exprés.

Pendiente de la presentación de ofertas, la alcaldesa, Cristina Ayala, asegura que se ha hecho «todo lo posible» para atender los requerimientos de los feriantes una vez aprobado el traslado de las atracciones de la calle Laredo al polígono docente. También confía en que nada se tuerza el concejal de Festejos, César Barriada, pese a replicar con cierta ironía que «no tenemos la bola de cristal actualizada».

Según Barrida, cuyo enfrentamiento con los feriantes ha sido público y notorio, el Ejecutivo municipal siempre puso como «línea roja» la «seguridad» del público y de los propios feriantes. De ahí que finalmente se haya optado por ampliar el espacio incluyendo la calle de Los Canales con el fin de dar cabida a más de 70 instalaciones. Y aunque el tiempo corra en contra de todo el mundo de cara al montaje de la feria, «si Dios quiere» la inauguración tendrá lugar el sábado 27 de junio.