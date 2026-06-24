Los hoteles de Burgos acusan la pérdida del turista extranjero y registran un 7% de viajeros menos hasta mayo

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La actividad hotelera de Burgos pierde fuelle al borde de la mitad del año. Los establecimientos de la provincia recibieron entre enero y mayo 323.960 viajeros, un 7,2% menos que en el mismo periodo de 2025, y contabilizaron 499.848 pernoctaciones, con una caída más moderada, del 4,1%. La diferencia entre ambos indicadores apunta a que la pérdida de clientela no se trasladó con igual intensidad a las noches de estancia, pues aunque llegan menos visitantes, los que se alojan prolongan algo más su permanencia media en los hoteles.

Lejos de mantener la tendencia al alza consolidada año a año tras la pandemia, el balance de los cinco primeros meses refleja un cambio de rumbo respecto a los dos últimos ejercicios. Los hoteles pisan así el freno y meten la marcha atrás, a tenor de la estadística. Al menos en lo que va de 2026. Y es que, frente al mismo periodo de 2025, los hoteles burgaleses perdían 25.082 viajeros y 21.520 pernoctaciones. También quedan los datos recientes por debajo del acumulado de 2024, cuando hasta mayo se habían registrado 334.313 viajeros y 515.737 noches hoteleras.

La comparación con 2023 ofrece una lectura algo menos negativa, pues entonces la provincia sumó 319.847 viajeros y 494.968 pernoctaciones en el plazo analizado, de modo que el volumen actual todavía se mantiene ligeramente por encima de aquel ejercicio.

En todo caso, la estadística canta y apunta al mercado extranjero como principal lastre del balance provincial. Entre enero y mayo, Burgos recibió 97.252 viajeros residentes fuera de España, frente a los 119.097 del mismo tramo de 2025, lo que supone 21.845 viajeros menos, un descenso superior al 18%. Sin embargo, las pernoctaciones internacionales descendieron en menor medida, desde 154.687 hasta 133.747, un 13,5% menos. Si bien la estancia del visitante extranjero se mantiene, por tanto, por encima de la del nacional, su fuerte reducción explica la mayor parte de la pérdida de viajeros registrada por los hoteles de la provincia.

Y no es que los turistas españoles precisamente compensen esta caída. La demanda nacional también retrocede, pero de forma mucho más contenida. Los hoteles burgaleses recibieron 226.709 viajeros residentes en España hasta mayo, apenas 3.237 menos que en el año 2025, lo que implica un descenso del 1,4%.

Pese a suponer el arranque de la campaña estival, con un puente festivo para empezar y el calendario salpicado de eventos, la pérdida de clientela se acentuó en mayo, último mes incorporado a la estadística. Los hoteles de la provincia recibieron 83.401 viajeros, hasta 12.971 menos que en mayo de 2025, lo que arroja un descenso del 13,5%. De nuevo, la caída se concentró de forma muy clara en el mercado internacional, al pasar los viajeros extranjeros de 42.560 a 31.059, 11.501 menos en concreto. Dicho de otro modo, casi nueve de cada diez clientes que dejaron de alojarse en los establecimientos burgaleses durante el mes en cuestión procedían de fuera de España.

El comportamiento de las pernoctaciones vuelve a ser también en este caso algo menos negativo. Los hoteles contabilizaron 128.741 noches en mayo, 13.391 menos que un año antes, un 9,4% de caída. De nuevo, el mercado extranjero copó prácticamente el retroceso, con 12.932 pernoctaciones menos, mientras que las noches de turistas nacionales apenas se redujeron en 459. La lectura, por tanto, es similar a la del acumulado anual, ya que Burgos pierde especialmente al cliente internacional, aunque quienes llegan se quedan más días.

El dato de mayo también marca distancia con los ejercicios más recientes. Los 83.401 viajeros registrados este año quedan por debajo de los 96.372 de mayo de 2025 y de los 93.656 de mayo de 2024. Ni siquiera superan los 86.755 contabilizados en mayo de 2023 y trunca así el incremento meteórico registrado por las cifras de Coyuntura Turística Hotelera. Las 128.741 pernoctaciones se sitúan asimismo por debajo de las 142.132 de hace un año y de las 140.147 de 2024 y prácticamente igualan las 128.043 noches de mayo de 2023.

En la capital

La capital burgalesa, sin embargo, resiste algo mejor y ofrece una evolución menos desfavorable en el acumulado de los cinco primeros meses. Burgos ciudad recibió 186.452 viajeros hasta mayo, apenas un 1,4% menos que en el mismo periodo de 2025, mientras que las pernoctaciones aumentaron un 3,9%, hasta 288.273. La ciudad limita así el descenso de la clientela y mejora su volumen de noches hoteleras, una diferencia que apunta a una mayor capacidad para retener al visitante frente al comportamiento del conjunto provincial.

La evolución mensual muestra un inicio de año relativamente sólido, con subidas en enero y febrero en torno al 5%, un retroceso en marzo, cuando perdió 2.690 viajeros frente al año anterior, una mejora clara en abril, al registrar un aumento de más del 13%, hasta los 50.891 turistas, y un fortísimo desplome en mayo (de casi un 24%, al pasar de 54.600 clientes a 41.571) que cambió la lectura del arranque del 2026.

El comportamiento de la demanda nacional y extranjera explica también esa mayor resistencia en Burgos ciudad. Hasta mayo, la capital recibió 129.541 viajeros residentes en España, un 3% más que en el mismo periodo de 2025, mientras que el número de visitantes extranjeros descendió solo un 1,6%, hasta 56.911. La pérdida de clientela internacional fue mucho menor que en el conjunto de la provincia y en este caso sí quedó compensada por el avance del mercado nacional. Además, las pernoctaciones crecieron en ambos segmentos, tanto las de residentes en España, que aumentaron un 3,2%, hasta las 201.696, como las de extranjeros, con un auge del 10,5%, hasta las 86.577.