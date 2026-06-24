Burgos abre la convocatoria de ayudas para las fiestas de barrio con una dotación de 75.000 euros

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La convocatoria de las subvenciones para las asociaciones vecinales implicadas en la organización de actos y actividades complementarias en las fiestas de los barrios para el año 2026 permanece abierta hasta el 30 de junio con una dotación económica de 75.000 euros.

El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Burgos, José Antonio López, animaba a las entidades a ponerse en comunicación con los técnicos del área para solventar cualquier duda que tengan e incluso acudir a firmarlas presencialmente para evitar problemas en la tramitación posterior. Según comentó, el objetivo es agilizar al máximo el pago de las ayudas que, en muchos casos, con fiestas ya celebradas, las asociaciones han tenido que adelantar costes.

López realizaba estas declaraciones tras dar cuenta de los asuntos tratados en la última Comisión de Participación Ciudadana en la que se aprobaron las cuentas justificativas de cuatro subvenciones que quedaban pendientes del año 2025. En concreto, las asociaciones de Ventilla-Villayuda, la peña Chamarileros, la asociación de vecinos María Magdalena, del barrio de Villalonquéjar y la de Villafría se repartirán la cantidad de 4.088,22 euros.

A estas cuatro entidades les quedaba por cobrar el 30% restante de la ayuda por la organización de las fiestas de 2025, ya que en estos casos la cuantía otorgada era superior a los 3.000 euros y entonces se recibe primero el 70% y en un segundo pago, tras la justificación de todos los gastos, ese 30%. López aseguró que estas eran las últimas asociaciones que quedaban por cobrar las ayudas del pasado ejercicio.

Con respecto al actual, recordó que las últimas bases, para las fiestas de 2026, se publicaron el pasado 10 de junio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y están dirigidas a asociaciones vecinales y entidades culturales y recreativas sin ánimo de lucro inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.

La convocatoria tiene como finalidad respaldar la organización de actividades complementarias vinculadas a las fiestas de los distintos barrios de la capital burgalesa. El objetivo es favorecer la participación activa de los vecinos en estos eventos y contribuir a reforzar las relaciones entre la ciudadanía, el tejido asociativo y la administración local.

Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva y estarán destinadas a financiar proyectos, programas y actividades que formen parte de las celebraciones patronales de los barrios burgaleses. El Consistorio considera que estas iniciativas contribuyen a dinamizar la vida social de cada zona de la ciudad y favorecen la implicación vecinal en la organización de los festejos.

Las entidades interesadas dispondrán de un plazo de veinte días naturales para presentar sus solicitudes, contados desde el día siguiente a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia. Junto a la documentación administrativa requerida, deberán presentar los proyectos para los que solicitan financiación.