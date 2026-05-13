El PSOE critica el retraso «inaceptable» en la aprobación de las bases para las subvenciones de las fiestas de los barrios

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Tarde y mal». La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Virginia Escudero, criticó duramente la gestión del equipo de Gobierno en el área de Participación Ciudadana, asegurando que, «una vez más», el PP está actuando «tarde y mal» al aprobar las bases de concurrencia competitiva de las subvenciones para las fiestas de los barrios en pleno mes de mayo, una fecha que la edil considera «inaceptable».

Escudero señaló que «nunca antes se habían presentado unas bases de este tipo con tanto retraso», destacando que llegan «cuando ha pasado prácticamente la mitad del año y la mayoría de las fiestas ya se han celebrado». Según la concejala, esta forma de trabajar «genera una profunda inseguridad en las asociaciones vecinales, que deben organizar sus actividades y sus fiestas sin un marco claro de ayudas».

Al margen de la tardanza en la aprobación, la edil socialista celebró que el Partido Popular «haya decidido recuperar las bases que el PSOE dejó preparadas el pasado mandato» ante «la incapacidad de sacar adelante un proyecto propio». «Han vuelto a demostrar una vez más que solo aciertan cuando rectifican», aseguró al tiempo que lamentó que «los barrios llevan dos años sufriendo ocurrencias y bases desastrosas e improvisadas».

Por otra parte, Escudero recordó que, a día de hoy, «todavía existen cinco barrios que no tienen aprobadas las justificaciones de 2025» y acusó a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, de ser «la única responsable de esta situación» debido a «su absoluta falta de gestión». «Las bases son una herramienta útil y justa para fortalecer el tejido social y que los vecinos puedan organizar con tiempo y seguridad las fiestas de sus barrios», señaló la socialista.

Distritos

Finalmente, Escudero mostró su preocupación por el futuro del Reglamento de Distritos, vaticinando que «el mandato terminará sin que este documento sea actualizado» Y puso el foco sobre el Distrito Oeste, que «no ha sido convocado en lo que va de año».

Esta falta de actividad ha impedido que el distrito elija sus inversiones para el ejercicio actual. La socialista calificó la situación de «desidia total» y señaló directamente al responsable del área de Participación, César Barriada, de mostrar «un nulo interés por la participación de los vecinos en la toma de decisiones municipales».