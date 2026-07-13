El Creer acoge un curso sobre la personalización de los cuidados en enfermedades raras

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El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (Creer), del Imserso, acoge del 14 al 16 de julio el curso de verano de la Universidad de Burgos «Personalización de los cuidados y de la atención sociosanitaria a personas con enfermedades raras y sus familias». Esta es una propuesta formativa que abordará los retos actuales y las estrategias para avanzar hacia una atención integral, coordinada y centrada en la persona.

El curso, organizado por la Universidad de Burgos en colaboración con el Creer, reunirá durante tres jornadas a profesionales de los ámbitos sanitario, social y educativo, investigadores, estudiantes universitarios, personas con enfermedades raras, familiares y representantes del movimiento asociativo.

La inauguración contará con la participación de Aitor Aparicio García, director del Creer, y de Montserrat Santamaría Vázquez, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos.

El curso ofrecerá una visión integral de las enfermedades raras y abordará los principales retos de la atención sociosanitaria desde un enfoque centrado en la persona. Asimismo, supondrá una oportunidad para actualizar conocimientos, compartir experiencias y conocer de primera mano los avances en investigación, intervención, tecnologías de apoyo y trabajo con el movimiento asociativo.

Para ello, contará con la participación de profesionales del Creer y de especialistas de diferentes instituciones y entidades vinculadas a las enfermedades raras, que compartirán conocimientos, experiencias y buenas prácticas desde una perspectiva multidisciplinar.

La celebración de este curso refuerza la colaboración entre el Creer y la Universidad de Burgos para impulsar espacios de aprendizaje, reflexión e intercambio de experiencias. Asimismo, contribuye a promover una atención interdisciplinar centrada en la persona e impulsa una mayor concienciación sobre la importancia de ofrecer una atención sociosanitaria integral y personalizada a las personas con enfermedades raras y sus familias.

Para más información, contacte con Aitor Aparicio García, director del Creer, llamando al teléfono 947 253 950.