El Creer acoge un curso sobre la personalización de los cuidados en enfermedades raras
Tendrá lugar del 14 al 16 de julio y será una propuesta formativa que abordará los retos actuales
El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (Creer), del Imserso, acoge del 14 al 16 de julio el curso de verano de la Universidad de Burgos «Personalización de los cuidados y de la atención sociosanitaria a personas con enfermedades raras y sus familias». Esta es una propuesta formativa que abordará los retos actuales y las estrategias para avanzar hacia una atención integral, coordinada y centrada en la persona.
El curso, organizado por la Universidad de Burgos en colaboración con el Creer, reunirá durante tres jornadas a profesionales de los ámbitos sanitario, social y educativo, investigadores, estudiantes universitarios, personas con enfermedades raras, familiares y representantes del movimiento asociativo.
La inauguración contará con la participación de Aitor Aparicio García, director del Creer, y de Montserrat Santamaría Vázquez, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos.
Burgos
Un profesor de la UBU, seleccionado para una estancia de asesoramiento científico en el Ministerio de Educación
El Correo de Burgos | El Mundo
El curso ofrecerá una visión integral de las enfermedades raras y abordará los principales retos de la atención sociosanitaria desde un enfoque centrado en la persona. Asimismo, supondrá una oportunidad para actualizar conocimientos, compartir experiencias y conocer de primera mano los avances en investigación, intervención, tecnologías de apoyo y trabajo con el movimiento asociativo.
Para ello, contará con la participación de profesionales del Creer y de especialistas de diferentes instituciones y entidades vinculadas a las enfermedades raras, que compartirán conocimientos, experiencias y buenas prácticas desde una perspectiva multidisciplinar.
La celebración de este curso refuerza la colaboración entre el Creer y la Universidad de Burgos para impulsar espacios de aprendizaje, reflexión e intercambio de experiencias. Asimismo, contribuye a promover una atención interdisciplinar centrada en la persona e impulsa una mayor concienciación sobre la importancia de ofrecer una atención sociosanitaria integral y personalizada a las personas con enfermedades raras y sus familias.
Para más información, contacte con Aitor Aparicio García, director del Creer, llamando al teléfono 947 253 950.