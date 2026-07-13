El PSOE urge a dotar de contenido al convento de San Francisco tras 250.000 euros de inversión en rehabilitación

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«A pesar de las importantes inversiones realizadas, la falta de mantenimiento y de programación cultural mantiene el convento de San Francisco en una situación de parálisis y olvido». Así lo asegura la concejal del PSOE, Lola Ovejero, quien ha celebrado como una «buena noticia» que el monumento haya logrado salir de la Lista Roja de Hispania Nostra, «en la que se encontraba desde febrero de 2014», gracias a «los trabajos de recuperación planteados por los socialistas».

Recordó que estas intervenciones se ejecutaron en dos fases a través de la junta municipal del Distrito Norte, «a iniciativa e impulso del PSOE cuando gobernábmaos». Una primera intervención se centró en «la consolidación del espacio por valor de 47.000 euros» y una segunda de rehabilitación y mejora de 185.000 euros. En total, «una inversión que supera los 250.000 euros destinada a rescatar el espacio de su penoso estado de degradación».

Sin embargo, Ovejero ha advertido el problema actual es que el espacio «sigue sin dotarse de contenido». El objetivo inicial de los socialistas «era revitalizar la zona degradada, atraer turismo y devolver la relevancia histórica al entorno mediante un uso cultural», señaló Ovejero.

Para ello, el grupo socialista «ha trasladado diversas propuestas a las concejalías de Cultura, Patrimonio y Medio Ambiente, recibiendo hasta el momento caso omiso por parte de los responsables municipales». La edil ha denunciado especialmente la falta de mantenimiento y limpieza en el recinto. Según Ovejero, «es urgente intervenir en el jardín de forma regular, pero desde el área de Medio Ambiente solo recibimos buenas palabras y pocos hechos».

«Las hierbas crecen en el interior y entre las piedras, y es habitual encontrar restos de basura», criticó, señalando que «no cuesta nada» incluir este espacio en el contrato de limpieza y mantenimiento habitual de la ciudad, una medida que «se ha solicitado reiteradamente tanto desde el grupo municipal como por parte de los propios trabajadores del área, sin éxito».

En el ámbito cultural, el PSOE lamenta la falta de iniciativa para dar vida a las ruinas. Ovejero reprochó que «no se organizara ninguna actividad al concluir las obras, ni tampoco se aprovechara el espacio durante la celebración de la Noche Blanca», un escenario que, a su juicio, «podría haber acogido perfectamente un concierto de alguna coral, sesiones de microteatro o actividades similares».

«Se han invertido más de 250.000 euros, pero el entorno sigue inerte, esperando una vida que dé vitalidad a la zona», lamentó.

Arco Fernán González

Por otra parte Ovejero hizo extensiva su crítica a la situación del Arco de Fernán González. La concejala ha denunciado que «han pasado tres años y el PP no ha sido capaz de finalizar los trabajos de rehabilitación».

Para el grupo socialista, este retraso es un síntoma evidente de que «la cultura y el patrimonio no interesan a este gobierno». Ovejero concluyó exigiendo al ejecutivo local que «reaccione» y recordó que «el casco alto y medio de la ciudad se encuentran gravemente desatendidos ante la falta de ejecución de los presupuestos de conservación previstos».