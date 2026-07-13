El Mercado Norte provisional contará con otro equipo de refrigeración contra las olas de calor

Los ventiladores, alquilados por el Ayuntamiento, se sitúan junto a las dos entradas del Mercado Norte provisional.SANTI OTERO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El Mercado Norte provisional contará con un nuevo equipo de refrigeración. Así lo ha anunciado el equipo de Gobierno, que a través de la concejalía de Comercio ha alquilado un nuevo enfriador para el espacio que se instalará en los próximos días y cuyo alquiler finalizará el próximo 31 de agosto.

De esta forma, el nuevo aparato se suma a los tres en propiedad que ya están operativos en dicho mercado y, tal y como se señala desde el área, el alquiler «responde a las crecientes olas de calor que se están experimentando este verano».

Hasta 32 grados llegaron a marcar los termómetros de algún que otro puesto en el Mercado Norte provisional durante el pasado mes de junio, unas temperaturas que han vuelto a repetirse a lo largo de estas semanas del mes de julio como consecuencia del intenso calor que se está registrando en la capital burgalesa.

Los aparatos se instalan como una medida provisional para combatir el calor y a la espera de la puesta en marcha del aire acondicionado comprometido por el Ejecutivo municipal. Una instalación que, tal y como avanzó el Partido Popular, tendrá que esperar al año 2027.

Fue ya en el mes de mayo cuando la Asociación de Concesionarios de Mercados Municipales de Burgos constataba a media mañana que el termómetro marcaba 27 grados. Una temperatura que con la llegada del verano se ha ido incrementando y que ha supuesto tener que atender a un anciano por un golpe de calor en el espacio comercial.

«Calor inhumano»

Hace solo unos días, usuarios y trabajadores del centro cívico Vista Alegre denunciaban la misma situación en las instalación municipales con termómetros que a media mañana llegan a alcanzar en el interior del edificio los 32 grados.

Familias y trabajadores, que han recogido firmas pidiendo aire acondicionado, esperan una solución y muestra su temor a que la inacción municipal provoque una desgracia. «Tememos que algún día le dé un golpe de calor a alguien, especialmente a los más pequeños».

Tal y como avanzó la responsable de Centros Cívicos, Milagros del Campo, el objetivo a corto plazo pasa por instalar máquinas de aire acondicionado portátiles de forma provisional» al igual que en el Mercado Norte.