Eclipse solar 2026 en Burgos: la proximidad de la cita dispara el precio de los alojamientos pero la hotelería matiza su impacto

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El eclipse total de sol del próximo 12 de agosto de 2026 se ha consolidado como el evento astronómico del siglo en España. Al encontrarse en plena zona de totalidad, la provincia de Burgos está viviendo una auténtica locura turística. Encontrar una cama libre para la noche del 11 al 12 de agosto se ha convertido en una misión casi imposible o especialmente costosa.

La locura por esre evento astronómico llega hasta el punto de que grupos, astrónomos y agencias internacionales de países como EE. UU., Japón o de Europa hace meses e incluso más tiempo bloquearon establecimientos enteros como el Parador de Lerma para garantizar su observación.

A estas altura, a solo un mes del evento, muchos hoteles del centro histórico ya no aparaecen disponibles en los buscadores habituales, ya que cerraron sus reservas hace tiempo. Esta altísima demanda ha desatado una inflación galopante en las plataformas digitales y el alquiler vacacional.

Alojamientos que habitualmente rondan entre los 70€ y 100€ por noche se están ofertando por cifras que superan a día de hoy rondan los 400€ de media la noche aunque en muchos casos los superan. En el caso de apartamentos turísticos, los pocos que quedan disponibles, lo están a precios que rondan los 1.000 ó 1.2000 euros para una personas, aunque hay opcioenes por hasta 5.000 euros esa noche. En el otro lado de la balanza, aún se puede encontrar disponible alguna cama en habitación compartida en albergues y hostales por precios mucho más económicos.

El valor de mercado para ese miércoles 12 de agosto en particular y los días anteriores y posteriores no se rige por las leyes del turismo de agosto habitual y para combatir las estancias de una sola noche que generan altos costes de limpieza y poca rentabilidad en una fecha de máxima ocupación, muchos propietarios y plataformas como Booking han exigido reservas mínimas de varias noches.

Según los datos recogidos en el informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) para Airbnb, se estima que el eclipse de 2026 generará 362 millones de euros únicamente a través de los viajeros alojados en alquileres de corta duración. El 88,1% de este gasto procederá de turistas internacionales, que no solo representarán la mayor parte de los desplazamientos asociados al evento, el 77,8%, sino que además registrarán un mayor gasto medio por persona y día

La Comunidad Valenciana se sitúa muy destacada en el primer lugar, con 130,67 millones de euros de impacto económico derivado de esta cita. A continuación, aparecen Madrid, con 54,76 millones, y Castilla y León, con 37,54 millones.

El sector hotelero

A pesar de las llamativas cifras de las plataformas en línea, el sector hotelero local matiza el impacto real del evento. Luis Mata, portavoz de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Burgos, señala que «la segunda semana de agosto es, históricamente, la mejor del año para la capital y siempre registra un lleno absoluto de las 4.500 camas disponibles».

En este sentido y aunque la demanda estimada para esta fecha se ha disparado, Mata recuerda que «las camas son las que son» y el espacio físico no se puede multiplicar. Además, aclara que el precio medio real que se ha contratado en los hoteles de cuatro estrellas de la capital se sitúa «en unos 250 euros por noche, lejos de los precios desorbitados».

Desde la patronal hostelera muestran cierta molestia ante la percepción pública de que el sector se va a «llenar de dinero con este evento», asegurando que «la realidad es muy distinta». Los hoteleros defienden que «este beneficio puntual no salva la temporada de un año que está siendo normal tirando a flojo».

De hecho, argumentan que el sobrebeneficio de este agosto «será hasta cuatro veces menor que las pérdidas sufridas durante el mes de julio a causa de las olas de calor» y es que «por cada 10 unidades que ganará un hotel en agosto, está perdiendo 40 en julio».