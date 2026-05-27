'Del cielo a la Tierra': Nueve rutas por Burgos que unen patrimonio y astronomía

Instante de la presentación de la campaña ‘Del cielo a la Tierra, de la Tierra al cielo’.SANTI OTERO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Unir cultura, patrimonio y astronomía. Ese es el objetivo de la campaña ‘Del cielo a la Tierra, de la Tierra al cielo’ desarrollada por la unidad de Cultura de la Diputación de Burgos y que ofrece nueve rutas por la provincia y la capital que muestran la relación de las diferentes culturas con los fenómenos astronómicos a través de las huellas patrimoniales que dejaron sus habitantes a lo largo de los siglos.

«La campaña, abierta al público en general, se enmarca alrededor del eclipse que tendrá lugar el 12 de agosto, pero se prolongará a lo largo del curso escolar 2026-2027, a través de un programa educativo destinado a los centros de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de Burgos y provincia que lo soliciten», tal y como apuntó la diputada provincial y responsable de Cultura, Raquel Contreras.

‘Del cielo a la Tierra’ se compone de 10 fichas didácticas con nueve rutas por la provincia que recorren la zona de Arlanza, Camino de Santiago, Demanda, Ebro, Bureba, Merindades, Alto Ebro, Pisuerga, Ribera y la ciudad de Burgos. Se suma una exposición itinerante y un juego educativo online, además de otras actividades complementarias.

«Los contenidos de las fichas y de la exposición incluyen las principales huellas de interés astronómico en la provincia, desde el Neolítico hasta la actualidad. Precisamente, los grabados soliformes del santuario rupestre de la Galería del Sílex, en Atapuerca, constituyen el motivo gráfico principal de esta campaña», apuntó Enrique del Rivero, responsable de los contenidos.

«Nuestros antepasados ya miraban al cielo con asombro. Esta devoción por el astro rey cobró aún más protagonismo durante los sepulcros del Neolítico, para transformarse después en altares célticos y singulares representaciones medievales. Una conexión cósmica que Burgos consolidó a lo largo de los siglos, desde la ilustración de elementos celestes en los emblemáticos códices Beatos hasta el siglo XVI, cuando la ciudad imprimía los primeros libros de astronomía», recordó Del Rivero.

«Esta herencia cultural brilla hoy con luz propia en la Cartuja y la Catedral, auténticas joyas artísticas marcadas por los solsticios, y en la propia figura de Santo Domingo de Guzmán». Y es que «curiosamente, el patrón de la provincia, de quien se dice que nació con una estrella en la frente, es también, con toda justicia, el patrón de los astrónomos».

Hoy todas esas huellas del pasado conviven armoniosamente en espacios naturales de alto valor y el objetivo de estas rutas es descubrirlos al gran público, fomentar su respeto y conservación.

Dólmenes, altares célticos, la peña mágica de Amaya, la necrópolis de Cuyacabras, el Centro Astronómico de Lodoso o el Valle de Mena, primer municipio español reconocido como Parque Estelar por la Fundación Starlight de la Unesco, los conjuntos eremíticos singulares, el Milagro de la Luz de la arquitectura románica, los cielos estrellados de las bóvedas góticas y un buen número de lugares insólitos y poco conocidos son solo un ejemplo de todo lo que burgaleses y visitantes podrán encontrar en estas nueve rutas.

Y es que las fichas didácticas incluyen 65 puntos de interés en la provincia a través de nueve rutas con forma de constelaciones de entre 70 y 185 km, que pueden seguirse a través de enlaces QR a Google Maps y, para los accesos a pie, a Wikiloc.

Proyecto educativo

Por su parte, el proyecto educativo ‘Del cielo a la Tierra, de la Tierra al cielo’ se plantea para el curso escolar 2026-2027, y «comprende la edición de juegos de fichas didácticas para conocer los principales puntos de interés en la provincia, la exposición itinerante que recorrerá los institutos de la provincia, una guía para profesores y un recurso didáctico online para que los estudiantes puedan resolver con sus dispositivos móviles los diferentes retos que les plantea la exposición de forma lúdica y participativa, a través de juegos, pruebas y enigmas», tal y como señaló Joaquín García, responsable de la adaptación software de los contenidos. «Cada ruta incluye 3 retos que hay que trabajar en equipo y una prueba final. Además, todas las pruebas son autocorregibles», añadió.

Se ha realizado una primera edición de 20.000 ejemplares de estas fichas para el gran público, que estarán a disposición gratuita de los interesados en la unidad de Cultura del Consulado del Mar. «Además, durante el verano 2026, los ayuntamientos que lo deseen podrán solicitar la exposición itinerante con los motivos de la campaña», añadió Contreras.

De forma complementaria, se prevé realizar «una exposición alusiva en el Consulado del Mar en agosto 2026 y un ciclo de charlas sobre astronomía y patrimonio a cargo de estudiosos en la materia en algunos de los puntos de interés citados en las guías, aún por determinar», señaló la diputada.

La campaña también ha contado con el trabajo de José Luis García Ubierna en el diseño y la colaboración de Miguel Moreno Gallo, Elías Rubio Marcos, y José Antonio Gárate Alcalde.