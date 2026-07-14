El PSOE pedirá en el Pleno «medidas urgentes para recuperar el proyecto de ampliación del Archivo Municipal»

El Palacio de Castilfalé es la sede del archivo histórico municipal y está ubicado en la calle Fernán González de Burgos.Tomás Alonso

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El patrimonio documental e histórico de Burgos se encuentra en una situación crítica de espacio. Así lo asegura la concejal del PSOE, Nuria Barrio. Precisamente por eso, el grupo municipal socialista exigirá en el pleno ordinario de este viernes la puesta en marcha de «medidas urgentes para recuperar el proyecto de ampliación del Archivo Municipal, ubicado en el histórico Palacio de Castilfalé».

La propuesta tiene como objetivo fundamental «garantizar la conservación de la memoria colectiva y la historia de la ciudad, actualmente en riesgo por la falta de espacio y el deterioro del edificio».

La situación de los archivos documentales de Burgos «es insostenible». Según los datos detallados por la formación socialista, las tres sedes del archivo se encuentran al borde del colapso. «El archivo de Castilfalé presenta un 95% de ocupación; el archivo central, ubicado en el propio Ayuntamiento, se encuentra al 90%, y el archivo intermedio ha alcanzado ya el 100% de su capacidad.

Esta saturación física «impide la correcta recepción e integración de nuevos fondos documentales que se encuentran a la espera de ser archivados, y que provienen de las distintas oficinas municipales, así como de donaciones privadas y de procesos de recuperación patrimonial».

Nuria Barrio recordó que la ampliación del archivo es «una necesidad en la que se venía trabajando activamente desde el año 2017». Sin embargo, critica que desde la llegada del Partido Popular al gobierno municipal «se haya descartado por completo cualquier opción barajada hasta la fecha».

«Es legítimo que el nuevo equipo de gobierno no quiera continuar con los proyectos del mandato anterior, pero lo que no es de recibo es que en tres años de gestión no hayan hecho absolutamente nada para resolver la falta de espacio», afeó la concejala.

A la preocupante falta de espacio se suman los problemas estructurales que sufre el Palacio de Castilfalé, un inmueble que «actualmente presenta goteras y humedades». Desde el PSOE denuncian la «opacidad» del actual equipo de gobierno, que «no ha desvelado qué planes tiene para el edificio ni ha establecido un calendario de actuaciones para ofrecer una solución definitiva». Además denunció que «se haya descartado la compra del edificio de la calle Federico Olmeda, antiguo centro documental de Caja Círculo, para el Archivo Municipal».

La propuesta

Para atajar esta crisis de gestión patrimonial, la proposición que el grupo socialista elevará al Pleno de este viernes instará al Ayuntamiento a «analizar y presentar alternativas viables y estudiar los espacios físicos disponibles en la ciudad para albergar el archivo, evaluando de nuevo el proyecto de ampliación que el actual gobierno mantiene paralizado».

Además, pedirá «elaborar y presentar ante el área de Hacienda, en un plazo máximo de tres meses, un plan integral de actuación que proponga soluciones definitivas al problema de espacio», así como «ejecutar de manera inmediata la partida presupuestaria destinada a la conservación y mantenimiento del Palacio de Castilfalé para atajar las humedades y goteras».

Por último solicitará la «diseñar y poner en marcha un programa ambicioso de digitalización documental que ayude a descongestionar el volumen físico de los archivos».