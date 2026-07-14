Primer paso para resucitar el antiguo bar de Fuentes Blancas con un presupuesto de 800.000 euros

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Nuevo paso para la rehabilitación del antiguo bar de Fuentes Blancas, un edificio «emblemático» que «se someterá a una profunda transformación arquitectónica para su puesta en uso». Así lo anunció el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, quien dio cuenta de la adjudicación del contrato menor para la redacción del proyecto de reforma del antiguo local hostelero.

Este contrato «ha sido otorgado al estudio Barrio y Cameno Arquitectos por un importe de 16.940 euros», dando así el primer paso administrativo para la recuperación y puesta en uso de este espacio actualmente en desuso.

La intervención planteada por los técnicos «no consistirá en una simple limpieza o adecuación superficial del inmueble», sino en una «reforma integral y exhaustiva que se ejecutará a máximos» debido a la necesidad de consolidar estructuralmente el edificio».

El proyecto técnico «contempla una profunda actuación que incluye el saneamiento de las capas freáticas mediante un drenaje perimetral para solucionar de raíz los problemas de humedad, la renovación total de los tejados y una redistribución completa de los espacios interiores».

En total, las obras afectarán a una superficie útil de 308 metros cuadrados distribuidos en tres niveles diferenciados, «una planta sótano que funcionará como almacén, una planta baja principal que albergará el acceso y los servicios del local, y una primera planta complementaria destinada a la instalación de mesas para los clientes». El presupuesto de ejecución supondrá una inversión final de 798.356 euros con el IVA incluido.

Modificación

Preguntado por la modificación presupuestaria, el concejal reiteró que «el Ayuntamiento se encuentra actualmente a la espera de que el Ministerio dé luz verde a la refinanciación del plazo de la deuda hasta el año 2042». Esta operación es «clave» para «solicitar el crédito destinado a financiar las inversiones previstas en el presupuesto inicial de este año».

Sin embargo, Manzanedo recordó que «este plan financiero ha coincidido temporalmente con el incendio de las cocheras del servicio municipal de autobuses», un imprevisto que «ha obligado a activar contratos de emergencia prioritarios que el Ayuntamiento debe resarcir».

Por esta razón, el popular señaló que «no se pueden agilizar ni tramitar la modificaciones de crédito de forma inmediata», si bien ha querido transmitir «tranquilidad» asegurando que «ninguna de las obras ya comprometidas se quedará sin ejecutar».

Por otra parte, el popular anunció la adhesión del Ayuntamiento de Burgos al acuerdo marco del Sistema Estatal de Contratación Centralizada. Este proceso se desarrollará en dos fases, «una primera de suscripción a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación mediante un acuerdo genérico de adhesión, y una segunda parte destinada a la formalización definitiva», explicó.

Esta medida «permitirá al Consistorio generar economías de escala, abaratar costes en suministros y agilizar notablemente la tramitación administrativa de los contratos», explicó el edil.

Actividad

En otro orden de cosas, el concejal presentó «un balance detallado de la actividad del área de contratación desde abril de 2023 hasta junio de 2026». Durante este periodo, «se han adjudicado 129 contratos y se han aprobado 32 expedientes de contratos menores. Asimismo, el área ha tramitado 73 prórrogas, 20 modificaciones de contratos entre el 2024 y el 2026, y ha celebrado 20 mesas de contratación desde noviembre de 2024, además de sacar adelante los tres planes anuales de contratación correspondientes a los ejercicios de 2024, 2025 y 2026.