El PSOE sostiene que el crédito para el incendio de las cocheras está supeditado también a la deuda de los consorcios

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La situación económica del Ayuntamiento de Burgos sigue en el centro del debate político municipal. La viceportavoz del grupo municipal socialista, Sonia Rodríguez, aseguró que el equipo de Gobierno confirmó en la Comisión de Hacienda celebrada el martes que tanto el préstamo previsto para financiar inversiones (18 millones de euros) como el crédito extraordinario necesario para afrontar las actuaciones derivadas del incendio de las cocheras de autobuses dependen de la refinanciación de la deuda de los antiguos consorcios.

Según explicó la concejala del PSOE, los responsables municipales trasladaron a los grupos que no podrán solicitar nuevas operaciones de crédito hasta que el Ministerio de Hacienda se pronuncie sobre la petición del Ayuntamiento para ampliar el plazo de amortización de esa deuda.

Rodríguez señaló que esta circunstancia afecta tanto al préstamo contemplado en el presupuesto municipal para financiar inversiones como al que el Ayuntamiento estudia solicitar para hacer frente a los contratos de emergencia derivados del incendio registrado en las cocheras de autobuses el pasado 21 de abril. Por tanto, a la vista de estas respuestas ofrecidas por el responsable político de Hacienda, Ángel Manzanedo, desde el grupo municipal socialista advierten de que la situación en estos momentos "es un callejón sin salida" o "de absoluto bloqueo". "Ayer expresamente a preguntas de los socialistas, se ha respondido que ninguna de las inversiones vinculadas a la operación bancaria y previstas en el presupuesto de 2026 se puede realizar", resumió.

Rodríguez entiende que la situación más grave es la que afecta a las obras en curso porque, cuando las empresas pasen las facturas con las certificaciones, "no hay partida para cubrir esas facturas hasta que no exista el crédito". En esa situación, se encuentra una de las actuaciones más relevantes emprendidas este mandato, que es la construcción del Centro Cívico Oeste, así como la reforma de la sede de Protección Civil.