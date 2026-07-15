El PSOE exigirá el fin de la «obstrucción» informativa y la creación urgente de refugios climáticos en el Pleno de julio

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Denunciar la falta de transparencia y la obstrucción a la labor de fiscalización de la oposición por parte del equipo de Gobierno». Ese es el objetivo de una de las proposiciones que el grupo municipal socialista presentará en el Pleno municipal de julio que se celebra este viernes.

El portavoz socialista, Josué Temiño, calificó la situación como una «vulneración sistemática» de los derechos de la oposición «a la hora de acceder a la información pública». Denunció que el equipo de Gobierno «incumple de forma reiterada el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento de la Administración local», dificultando enormemente su labor de fiscalización. «Tenemos el derecho de fiscalizarles, esto no es el cortijo de nadie», aseveró.

Como ejemplos concretos de esta falta de respuesta, el portavoz ha señalado dos expedientes clave que siguen esperando resolución. «Pedimos un informe sobre el plan antinevada de 2024, cuya contratación no fue lo rigurosa que debería haber sido y seguimos esperando», al igual que «la explicación sobre la ausencia de varios ediles en la comisión especial de las gastronetas».

Ante esta situación, la propuestas del PSOE plantea tres acuerdos clave. «Exigiremos al equipo de Gobierno el cumplimiento estricto de la normativa de acceso a la información; que se facilite de manera inmediata todos los expedientes solicitados y pendientes de entrega en lo que va de 2026 y que se implante un sistema de acceso libre a la documentación para los corporativos, sin necesidad de realizar una petición previa, salvo en aquellos casos excepcionales que requieran reserva legal, siguiendo el modelo que ya se aplica con éxito en la Diputación de Burgos».

Refugios climáticos

Por otra parte, la formación socialista centrará su segunda propuesta en la urgencia de implantar medidas y refugios climáticos para proteger a la población vulnerable ante el aumento de las temperaturas.

El concejal socialista José María Romo recordó que «la evidencia científica es rotunda al asociar las islas de calor urbanas con un incremento notable de la mortalidad, especialmente por la descompensación de patologías crónicas.

En este sentido, ha puesto sobre la mesa la preocupante cifra de personas fallecidas a nivel global o nacional por causas atribuibles a las altas temperaturas, lo que obliga a «actuar con rapidez en áreas clave como la hidratación, el incremento del arbolado y la atención a colectivos vulnerables como mayores de 65 años, niños, pacientes crónicos y embarazadas».

La propuesta socialista insta a reducir de forma progresiva las superficies impermeables de la ciudad y a apostar decididamente por la renaturalización de los espacios urbanos. Para ello, plantearán la «elaboración de un plan en menos de seis meses para dotar a la ciudad de, al menos, dos refugios climáticos, uno interior y otro exterior, aprovechando y adaptando infraestructuras ya existentes como parques, museos o centros cívicos». Romo afirmó que «estas adaptaciones son perfectamente asumibles a nivel presupuestario y temporal».

Por otro lado, la formación señalará la necesidad de prestar especial atención a las zonas de juego infantiles. El concejal señaló que, como demuestra la experiencia en países vecinos como Francia, «los parques infantiles sin sombra son un factor de riesgo extremo durante las olas de calor».

En este sentido y a tenor de las declaraciones del concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, sobre esta cuestión en El Correo de Burgos que recogen que «el área trabaja en la creación de estos refugios pero que la falta de presupuesto impide desarrollarlos», Temiño contestó que «la realidad es que no hay proyecto, no hay dinero presupuestado y no hay una voluntad real».