Vox propondrá un plan para convertir a Burgos en el nuevo destino de los nómadas digitales

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Posicionar a Burgos como un destino preferente para los nómadas digitales, aprovechando la consolidación del teletrabajo a nivel mundial». Ese es el objetivo de la propuesta que Vox llevará al Pleno municipal de julio que se celebra este viernes.

Así lo avanzó el concejal Ignacio Peña, quien asegura que la proposición busca que «la ciudad no se quede atrás en la carrera global por la atracción de talento». Según Peña, el objetivo es «competir directamente con ciudades de características similares y adelantarse a otros competidores medianos, respondiendo además a una demanda ciudadana latente que reclama vías para retener y atraer profesionales cualificados».

El punto de partida de la propuesta reconoce «una realidad innegable como es la sangría de profesionales que tradicionalmente se ven obligados a emigrar a las grandes ciudades para desarrollar sus carreras». Tras la aprobación en España del visado y régimen especial para nómadas digitales en 2023, «urbes como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga han tomado una delantera evidente».

Peña asume que la ciudad parte de una situación de desventaja competitiva, pero insiste en que «cualquier estrategia de futuro debe asumir este escenario como un reto y una oportunidad, en lugar de ignorarlo». La meta es «revertir la dinámica migratoria» gracias a la «conectividad actual, que permite a los profesionales trabajar desde donde elijan».

La formación descarta la fórmula de Málaga, «caracterizada por estancias largas y sin límites que, a la postre, han provocado un encarecimiento descontrolado de los alquileres y el consiguiente rechazo social de los residentes».

En su lugar, Vox propone mirar hacia el modelo de Tulsa en EE. UU., «basado en incentivos económicos» o al de Braga en Portugal, «una ciudad de escala media que ha sabido integrar a estos profesionales sin desestabilizar su ecosistema local».

Así las cosas, la propuesta de la formación huye de la «apertura indiscriminada» y apuesta por una «selección activa de perfiles profesionales centrada en captar estancias de medio plazo de 3 a 12 meses». Para evitar los efectos secundarios indeseados, la propuesta solicita «un estudio de viabilidad económica condicionado a un plan de vivienda». La propuesta plantea además la creación de «un programa municipal de acogida y una campaña de promoción exterior».