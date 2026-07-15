Prevención solar en las piscinas de Burgos: La AECC y farmacéuticos desarrollan una campaña para prevenir el cáncer de piel

Campaña de la Asociación Española contra el Cáncer en las piscinas de El Plantío.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Asociación Española Contra el Cáncer en Burgos y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos, con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos, han desarrollado la campaña de protección solar en las piscinas municipales de Capiscol, el pasado 25 de junio, y El Plantío, el 13 de julio, acercando la prevención del cáncer de piel a cientos de personas en dos de los espacios de ocio más concurridos de la ciudad durante el verano.

La iniciativa ha cosechado una excelente respuesta por parte de la población burgalesa. Numerosas personas participaron activamente en las diferentes propuestas, mostrando especial interés por conocer cómo protegerse de forma adecuada frente a la radiación ultravioleta y cómo incorporar hábitos de fotoprotección en su día a día.

La excelente participación registrada durante ambas jornadas también permitió trasladar uno de los mensajes principales de la campaña y es que la protección solar no debe limitarse a los días de playa o piscina. Los profesionales insistieron en la necesidad de proteger la piel durante todo el año, ya que entre el 60 % y el 65 % de la radiación ultravioleta anual se recibe fuera de los meses de verano y la radiaciónsolar sigue actuando incluso en los días nublados.

Uno de los puntos más concurridos fue el espacio atendido por Reyes de Santiago, farmacéutica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos, donde las personas asistentes pudieron recibir asesoramiento personalizado sobre prevención del cáncer de piel, resolver dudas sobre el uso adecuado de protectores solares, aprender a interpretar correctamente el etiquetado de las cremas solares y comprobar la protección ultravioleta de sus gafas de sol mediante dispositivos específicos. Asimismo, pudieron conocer la importancia de una correcta aplicación del protector solar para garantizar su eficacia durante la exposición al sol.

Por su parte, la Asociación Española Contra el Cáncer desarrolló actividades dirigidas a la población infantil y juvenil para fomentar hábitos saludables desde edades tempranas. Los niños y niñas participaron en el ‘Pasapalabra del Sol’, una actividad lúdica y educativa para aprender los conceptos básicos de la protección solar, y disfrutaron de la ‘Canción del Sol Protector’, una dinámica musical diseñada para recordar de forma sencilla cómo aplicar correctamente la crema solar y proteger la piel frente a la exposición solar.

La campaña permitió combinar información rigurosa, asesoramiento profesional y actividades participativas, facilitando que los mensajes de prevención llegaran tanto a la población adulta como a los más pequeños en un entorno cercano y accesible.

Como apoyo a la iniciativa se distribuyeron 500 gorras de protección solar para niños y adultos, además de folletos informativos sobre protección solar y autoexploración cutánea, reforzando los mensajes preventivos más allá de la propia actividad.

La piel tiene memoria

El cáncer de piel continúa siendo uno de los tumores cuya incidencia más ha aumentado en los últimos años. La radiación ultravioleta es responsable de aproximadamente el 80 % de los melanomas y hasta el 95 % de los cánceres de piel no melanoma, siendo un daño acumulativo e irreversible que se produce a lo largo de toda la vida.

La evidencia científica indica que más del 90 % de los cánceres de piel podrían prevenirse mediante hábitos adecuados de fotoprotección. Sin embargo, muchas personas siguen asociando el riesgo únicamente al verano, cuando entre el 60 % y el 65 % de la radiación solar anual se recibe fuera de esta estación.

Por ello, uno de los mensajes centrales trasladados durante la campaña ha sido que la piel tiene memoria y que el daño solar comienza desde edades tempranas. Las quemaduras solares durante la infancia aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de piel en la edad adulta, por lo que resulta fundamental incorporar hábitos de protección desde los primeros años de vida.

Durante las jornadas se recordó a la ciudadanía la importancia de evitar la exposición directa al sol entre las 11 y las 17 horas, buscar espacios de sombra siempre que sea posible; utilizar protectores solares de amplio espectro con FPS 50 o 50+ y reaplicarlos periódicamente, así como protegerse con ropa adecuada, gorras y gafas de sol homologadas con filtro UV; evitar el uso de cabinas y camas de rayos UVA y vigilar la piel y realizar autoexploraciones periódicas para favorecer la detección precoz.