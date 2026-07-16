Estatuas, el rincón de Atapuerca entre dos mundos: el achelense y el neandertal

Equipo de unas 15 personas que trabajan en Estatuas que tiene dos zonas de excavacin en el exterior y dentro de la cueva.Oscar Corcuera

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Es uno de los grandes espacios en el área de Cueva Mayor. Se trabaja en el interior de la cavidad desde 2008, pero también en el acceso exterior que, como en Portalón, se ha ampliado la superficie de excavación. «En la primera quincena, hemos ampliado el yacimiento en ocho metros cuadrados donde ya han empezado a salir piezas en las dos cronologías que nos permiten conectar con los yacimientos de Trinchera», señaló el codirector de las excavaciones, Ignacio Martínez-Mendizábal.

De esta manera, la entrada de Estatuas, en el exterior, se divide en una especie de escalones y en los dos mas bajos se ubica el universo de los homínidos que carroñean en Galería y tienen su campamento en Gran Dolina. También usan este espacio. Y lo siguen utilizando escalones arriba donde la secuencia es neandertal. «Abajo tenemos unos 250.000 años es el mundo achelense que aquí conecta con la parte de arriba, unos 90.000 años, que es el mundo neandertal y por eso este es un yacimiento muy prometedor», señaló.

El yacimiento, que coordinan Mercedes Conde (Universidad de Alcalá) y Laura Rodríguez (Universidad de León), ha encontrado registro de ambos mundos. «Llevamos pocos días interviniendo sobre este yacimiento y ya han empezado a salir piezas y todo va muy bien», avanzó Martinez-Mendizábal.

Del mundo neandertal de hace 90.000 años, se han recuperado pequeños carbones, algún hueso quemado que es lo esperable en un lugar neandertal. En campañas pasadas se han recuperado cientos de piezas de industria musteriense. En este nivel el objetivo es «encontrar un hogar neandertal aquí», señala. En el ámbito de 250.000 años, de la época de los homínidos de Galería y niveles superiores de Gran Dolina, se han recuperado piezas de industria. Tras la limpieza, se inicia el trabajo en superficie y esperan ampliar la colección de lo más antiguo de este yacimiento.