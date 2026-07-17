Ayala será la candidata del PP y gobernará «si quieren los burgaleses y Vox» en 2027

La alcaldesa, durante su intervención en el debate sobre el estado de la ciudad.© TOMÁS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

BURGOS

En vísperas de que el Partido Popular dé a conocer los nombres de los candidatos a la alcaldía de las capitales españolas de cara a las elecciones municipales de 2027 en un acto en Santiago de Compostela que encabezará su presidente , Alberto Núñez Feijoo, Cristina Ayala ha ratificado que será quien liderará la lista de los populares para el consistorio burgalés.

Lo hizo en el transcurso del debate sobre el estado de la ciudad y en respuesta a las críticas de los portavoces socialista y de Vox sobre su implicación y presencia en la ciudad.

Como ya adelantó este periódico, Ayala ya había sido ratificada por el Partido Popular para ser de nuevo la aspirante a la Alcaldía de la ciudad de Burgos, como también lo fueron los alcaldes populares del resto de capitales de Castilla y León, aplicando la lógica electoral de que el primer edil en ejercicio es el candidato idóneo de cara a los electores.

Ayala volvió a resaltar que el PP la ha designado candidata en su cuenta de la red social X en la que también insistió en su porfía con el portavoz socialista iniciada en el pleno la víspera.

Si Dios y los burgaleses quieren

Así las cosas, Ayala afirmó durante el debate sobre el estado de la ciudad que «Dios mediante y si los burgaleses quieren» será reelegida alcaldesa de la ciudad «seguramente con Vox y si ellos también quieren». Daba así carta de naturaleza a su futura condición de candidata que no será oficial hasta mañana sábado, pero que se daba por descontada y aprovechó para zanjar un tema de crítica persistente sobre su permanencia en Burgos «Atrévase a decir que yo vivo en Burgos», esperó al socialista Josué Temiño.

Dirigiéndose al portavoz de Vox, Fernando Martínez Acitores, Ayala aludió a los resultados electorales en los comicios autonómicos y argumentó que «los ciudadanos están esperando que gobernemos juntos porque es lo que decidieron hace tres años» en Burgos y «es lo que ya pasa en muchas comunidades autónomas y es lo que va a pasar en el gobierno nacional», aventuró la alcaldesa popular.

Ayala se mostró también convencida de que ese mismo escenario político se producirá en Burgos cuando se acuda a las urnas el año próximo para elegir a la nueva corporación municipal y en ese momento, la líder popular hizo votos para que cada partido pueda establecer unas líneas de acción política en el gobierno local «que el otro sea capaz de respetar».