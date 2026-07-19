De Colombia a Burgos, «amor con amor se paga»

Segunda edición de la Fiesta de la Colombianidad en Burgos.TOMÁS ALONSO

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

No hay mejor encerrona posible que un reconocimiento público, por sorpresa, al trabajo bien hecho. A Magnolia Sánchez, presidenta de Soy Colombia, le costaba contener las lágrimas cuando tuvo que salir al escenario para recibir una distinción de su gente que no esperaba. De sobra merecida, eso sí, porque fue ella quien puso todo el empeño del mundo para que la Fiesta de la Colombianidad en Burgos sea una realidad. Y de Interés Cultural, por si fuera poco.

«Me encanta servir, lo llevo en mi ADN», reconocía Sánchez, emocionada, después de manifestar que «la vida me va recompensando cada día» sin pedir nada a cambio. «Amor con amor se paga». Ese es su lema, aunque su familia no se canse de repetirle que «ya estoy metida en otro lío». Benditos líos, siempre por la «reconciliación y la unidad de los colombianos» a los que animó a reencontrarse «a través del arte, la cultura, los coloquios y la defensa de los Derechos Humanos».

Las palabras de la presidenta de Soy Colombia resonaron más allá del patio de la parroquia de El Salvador, en el barrio de Capiscol. Su intervención recibió los aplausos, cálidos y sinceros, de un nutrido grupo de compatriotas tan burgaleses como ella. Casi todos a la sombra, porque la ola de calor quiso sumarse a la fiesta, salvo para visitar los puestos de comida y artesanía local habilitados con motivo del evento.

Camisetas amarillas por doquier de la Selección colombiana de fútbol y alguna que otra de España. Saltaba a la vista, tal y como expuso el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, que «el mestizaje de las culturas es la riqueza de las naciones». Y como el balompié desata pasiones en cualquier punto del planeta, la organización anunció que la pantalla gigante instalada para la fiesta también proyectaría la final del Mundial entre ‘la Roja’ y Argentina.

Recibieron El Macondo de la vida, a modo de agradecimiento, el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y la Subdelegación. También Burgos Acoge, Atalaya Intercultural, Cáritas, Accem, Cruz Roja, Burgos con Colombia, Promoción Solidaria y la parroquia de El Salvador. Y la propia Sánchez, como ya hemos dicho, por «dejarse la piel, las vísceras y las pestañas» para que la Fiesta de la Colombianidad se asiente plenamente en el calendario local.

En representación del Consistorio, la concejala de Servicios Sociales, Mila del Campo, quiso dejar claro nada más recibir el Macondo que «no es incompatible echar de menos nuestras raíces, nuestra gastronomía y nuestra cultura con sentirse burgalés». En este sentido, destacó la idiosincrasia de la ciudad como «tierra de acogida» y de «convivencia» entre personas de distintas nacionalidades que «vienen aquí a hacer su proyecto de vida».

Idéntica visión la de Sánchez. «Los colombianos no somos un número. Somos una comunidad que aporta, que engrandece y allá donde vamos nos dignificamos y somos lo máximo», enfatizó. Del Campo, por su parte, quiso poner de relieve que «la tradición que viene de fuera trae cosas maravillosas» mientras hacía hincapié en que «los colombianos sois gente muy activa, optimista y alegre».

«Cuando un burgalés empieza a sentirse colombiano es porque los colombianos empezáis a sentiros burgaleses», apostillaría el subdelegado, al término de su intervención, con la esperanza de que «el futuro sea muy prometedor para todos nosotros». Sobre todo para aquellos que decidieron realizar un «esfuerzo doble», dejando atrás su tierra y eligiendo Burgos como nuevo punto de partida.