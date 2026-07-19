Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La reagrupación familiar permitió a Patricia Gutiérrez asentarse en España cuando tenía 14 años. Recién cumplida la mayoría de edad, ingresó en el Ejército. De Valladolid a Burgos, mientras estudiaba Derecho, no intuía por aquel entonces que acabaría encontrando su lugar en el mundo. Dos décadas y pico después, no cambia su querida ciudad por ningún otro sitio.

«Burgos es una ciudad limpia y tranquila. También es muy segura y además se hacen muchísimos eventos». La opinión de Gutiérrez acabó siendo corroborada por su hermana, que también decidió hacer las maletas hace tres años tras quedar «impresionada». Porque puede que el frío sea santo y seña de esta tierra, al menos en invierno, pero «a cada rato se ve una celebración».

No se puede quejar Gutiérrez ni en lo personal ni en lo profesional. Experta en Derecho laboral, familiar y de extranjería, gestiona dos oficinas bajo su propia firma en la capital burgalesa y Valladolid. Su misión, más allá de defender a sus clientes, es «buscar nuevas oportunidades» a aquellos compatriotas que desean cruzar el charco o ya están afincados en España. Su labor, según detalla, consiste en «guiarles para que consigan residencia legal» y conformen su propio «plan de acción» en lugar de «venir a lo loco».

Otra de sus funciones consiste en cubrir puestos de trabajo vacantes que demandan las empresas. En múltiples sectores, «desde empleados del hogar hasta ingenieros, informáticos, fontaneros o electricistas». Cualquier profesión ávida de mano de obra puede requerir sus servicios para la búsqueda de perfiles cualificados entre sus compatriotas.

Al margen de su actividad como abogada, Gutiérrez forma parte de la Red de Hosteleros y Emprendedores Colombianos. De reciente creación, esta plataforma apenas reúne a una veintena de negocios aunque no le cabe duda de que se expandirá considerablemente en muy poco tiempo. Está segura de ello porque «somos la nacionalidad que más emprende», sobre todo en sectores clave como «la construcción, la hostelería o los servicios de estética».

«Las entidades bancarias se han dado cuenta», remarca con el firme objetivo de que esta red sea «cada vez más visible en Burgos». De ahí su llamamiento a la participación colectiva, ya que «llevamos el emprendimiento en nuestro ADN».

Como colaboradora estrecha en la organización de la Fiesta de la Colombianidad, Gutiérrez se enorgullece de que el Ayuntamiento decidiese conceder a la cita la declaración de Interés Cultural. «Estamos muy contentos de que la gente pueda conocer nuestra cultura y compartir nuestra energía», confiesa antes de reafirmar ese enamoramiento permanente de Burgos y su gente. «Yo de aquí no me muevo», sentencia con un brillo en la mirada que desborda alegría al saberse acompañada por cerca de 5.000 ‘paisanos’ en su amada patria chica.