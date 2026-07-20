Ayala considera «un acierto del PP» lanzar las candidaturas a alcalde «tan pronto»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El Partido Popular mantiene su confianza en Cristina Ayala. El pasado sábado era proclamada candidata para revalidar el cargo de alcaldesa en la ciudad de Burgos, en un movimiento del Partido Popular que avanzó los nombres de los candidatos a las elecciones municipales en las capitales españolas. Un movimiento que llega seis meses antes del anuncio realizado el año pasado en Burgos. Algo que para Ayala es positivo.

«Es un acierto por parte del Partido Popular haber avanzado las candidaturas tan pronto, nos hemos adelantado casi seis meses respecto al anuncio anterior», señaló en valoraciones del acto del pasado sábado a los periodistas. Apunta que adelantarse evita debates internos sobre nombre sy permite centrar la atención a los proyectos de ciudad donde el objetivo es revalidar las alcaldías donde ya gobierna, como Burgos, y conquistar en las que los populares están en la oposición.

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La designación adelantada permite que en los próximos meses se trabaje en el equipo que continuará con Ayala al frente, quienes se quedarán por el camino y quienes sumarán a una candidatura con la que buscan armar la continuidad de un proyecto que espera sea respaldado por los burgaleses. «Queda trabajo en los meses que vienen pero a efectos de comunicación de candidaturas en particular hasta el último momento no se sabrán como es lo normal y lo natural», puntualizó Ayala.

En cuanto al programa más que presentar novedades se buscará una continuidad del trabajo realizado durante la legislatura. «La confección del programa es algo en lo que venimos trabajando durante toda la legislatura porque, al final, cuando tú estás trabajando, ves lo que se necesita en la ciudad y las cosas en las que vas a tener que trabajar en los siguientes periodos y lo que a mí me gustaría es que los ciudadanos sigan respaldando el proyecto del Partido Popular», sentenció la alcaldesa de Burgos.

Una idea de ciudad en la que «hemos terminado temas que había pendientes, hemos empezado temas que había que comenzar, porque así lo requería la ciudad, y estaría encantada de que se me dé la posibilidad de poder avanzar en aquellos que no han llegado al final».

Una reelección que ya había lanzado durante el pleno del estado de la ciudad celebrado la semana pasada en la que apelaba a un apoyo de Vox para facilitar el camino a seguir. Agradece al Partido Popular la confianza depositada en ella para designarla como candidata. Asegura, ante las dudas que pueda suscitar a tenor de la discusión con el que aspira a ser candidato del PSOE a la alcaldía, Josué Temiño, sobre su presencia y su interés en la ciudad, que «es el cargo más bonito de los que he tenido en toda mi trayectoria política». Quien fue concejal del Ayuntamiento, diputada en la Diputación Provincial de Burgos, de la que fue portavoz, procuradora en las Cortes de Castilla y León y Senadora, cargo que dejó para volver a la administración municipal.