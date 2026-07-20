Burgos, sede del ‘Mundial’ de la Evolución Humana con récord de participación activa

La alcaldesa, Cristina Ayala, y la directora del Cenieh, María Martinón, durante la presentación del congreso de la Sociedad Europea del Estudio de la Evolución Humana (ESHE).© TOMÁS ALONSO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Selección Nacional de Fútbol de España se ha convertido en campeona del último mundial de fútbol en una gesta que apela al trabajo constante y al equipo. De simil tira la directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, Cenieh, María Martinón, al presentar la importante cita que vivirá Burgos del 16 al 20 de septiembre.

«Este es el mundial de la evolución humana y nos lo hemos llevado, vamos a celebrar aquí ese mundial y hemos arrancado ganando porque es una apuesta segura con el apoyo de la ciudad y es importante porque Burgos será epicentro de la discusión y la generación del conocimiento y para mostrar la capacidad que tenemos para recibir reuniones de este calibre».

Burgos reunirá a unos 400 expertos en todas las ramas que estudian la evolución humana en septiembre dentro de la 16ª reunión anual de la Sociedad Europea del Estudio del Evolución Humana. Y supone un punto de inflexión para los investigadores en esta especialidad en España. «Este encuentro es un referente internacional, antes teníamos que desplazarnos para asistir a estos eventos, ahora somos nosotros los que recibimos a especialistas de todos los continentes», remarcó Martinón.

También es un reto de ciudad. «La base que permite un encuentro de este nivel se debe a varios factores. Los yacimientos de Atapuerca, el trabajo del Cenieh en la investigación, la labor divulgativa desde el museo, nos da proyección internacional que nos permite hacer marca de ciudad mostran infraestructuras congresuales de primer nivel y experiencia organizativa», expuso la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala. Avanzó que es el primero de un trimestre cargado de congresos en el Fórum Evolución.

Para la propia Instalación Científico Técnica Singular (ICTS) en evolución humana será una oportunidad para trasladar su potencial de investigación y técnico en forma de personal cualificado y laboratorios disponibles que están abiertos a la comunicación externa. «Para nosotros será un escaparate de lo que el Cenieh es capaz de hace en investigaciones y en laboratorios», concluyó.

Récord de comunicaciones científicas

Un evento científico que ha generado un gran interés. Son unos 400 participantes y se ha planteado un récord de comunicaciones. «Hemos recogido un récord de presentaciones y comunicaciones donde se han seleccionado 80 comunicaciones orales y más de 200 posters, 100 más de lo que suele ser habitual» enumeró la directora del Cenieh. De esta manera se realizarán 46 presentaciones podium, 33 exposiciones que los expertos denominan 'PechaKucha' (formato de presentación en el que los ponentes presentan una presentación de 20 diapositivas en 20 segundos por diapositiva).

La conferencia inaugural será especial. Arrancará en el Forum a las 18.30 y correrá a cargo del que fuera codirector de las excavaciones de Atapuerca, primer director e impulsor del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh) y hoy académico de la RAE, José María Bermúdez de Castro. Las jornadas de comunicaciones se desarrollarán del jueves 17 al 19 de septiembre desde las 8.30 en el Fórum. Las tardes del jueves y el viernes se destinarán a la sesión de presentación de los diferentes posters.

De forma paralela se plantean actividades de divulgación con visitas al Museo de la Evolución y al Cenieh y actividades abiertas que se pueden consultar aquí. Una cena final en el Museo de la Evolución donde «se genera una interesante discusión científica».

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Atapuerca, protagonista

Atapuerca será protagonista. Genera mucha curiosidad entre la comunidad científica de ahí que «se han ampliado a cuatro los turnos de visita a los yacimientos de Atapuerca, previstos para el domingo», resumió Martinón. Pero antes habrán asistido a varias presentaciones singulares con Atapuerca como protagonista. «Va a haber una representación muy nutrida de las investigaciones en el ámbito de Atapuerca: habrá discusión y presentación de Homo antecessor, se abordará Sima del Elefante, el asentamiento de Europa más antiguo que se conoce, habrá presentación de estudios de reconstrucción ambiental y mi comunicación contextualizará Atapuerca con las investigaciones que hacemos en Asia», puntualizó.