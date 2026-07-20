La victoria de España sabe a patatas fritas: Lays fabrica en Burgos medio millón de bolsas especiales

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

España levantó la Copa del Mundo el domingo y este lunes en Burgos en la fábrica de Lays (la Matutano, como se la conoce desde siempre en la ciudad) ya están trabajando para que la victoria se pueda seguir festejando con una bolsa de patatas.

La fábrica de Lay’s del polígono Burgos Este, en Gamonal-La Ventilla, prepara medio millón de bolsas de patatas de una edición especial que sustituye el rojo habitual con el que se fabrican por un envoltorio dorado en el que destaca el trofeo de la Copa del Mundo conquistado por la selección española.

“Es un orgullo saber que las Lay’s que elaboramos aquí, en Burgos, forman parte de una celebración que compartirán millones de personas en toda España”, señaló Raúl Vega, director de la planta, quien destacó también la ilusión con la que el equipo siguió el campeonato y el trabajo que habrá detrás de cada una de esas 500.000 unidades.

Es cuestión de horas que desde la planta burgalesa salga hacia los comercios de todo el país para poder disfrutar de una de las celebraciones más inesperadas del título.

El sabor de las patatas no cambia, según ha informado la compañía que avisa que se envasarán con los colores de la selección y la copa de Mundo unas Lay’s al punto de sal como las de siempre, aunque durante un tiempo será difícil encontrarlas con su aspecto habitual, ya que la marca ha reservado para esta tirada el dorado de los campeones y ha colocado la Copa del Mundo en el centro del envase, aprovechando una victoria que apenas ha necesitado unas horas para saltar del césped a las líneas de producción de Burgos.

Los trabajadores de la fábrica se sumaron a la fiesta posando con las primeras bolsas, bastante más llamativas que las que salen a diario de la planta, una imagen curiosa del día después del Mundial en el que mientras España seguía celebrando el triunfo, en Burgos ya se trabajaba para que medio millón de bolsas compartieran estantería con camisetas, banderas y otros recuerdos de la final.

Lay’s ha estado vinculada al Mundial como patrocinadora oficial, pero su aportación más cercana para Burgos llegará ahora desde la fábrica. El título de España tendrá sabor a patata frita y una parte de la celebración nacional se cocinará, se envasará y saldrá a la carretera desde la ciudad.